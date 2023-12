La familia de Antonio Saura pide la retirada de la videoproyección sobre el pintor

La familia del pintor Antonio Saura ha iniciado acciones legales para evitar la difusión de un vídeo elaborado por la Diputación Provincial de Huesca para conmemorar el 25º aniversario de la muerte del artista. Marina Saura, hija del pintor, envió este martes una carta a la ADAGP, la institución francesa que gestiona los derechos colectivos en el ámbito de las artes visuales, para que "ponga fin de inmediato a la usurpación e infracción sin paliativos de los derechos de autor" que a su juicio se hace en el audiovisual. En la carta, Marina Saura subraya que ya el 7 de noviembre pasado, el abogado Olivier Weber-Caflisch, director de la Fundación Antonio Saura, con sede en Ginebra, negó el permiso que se había solicitado para que se usaran imágenes de la obra del artista en el citado audiovisual.

"Esta tarde me he enterado con estupor de que el vídeo que la Diputación de Huesca preparó, supuestamente para homenajear a mi padre y que prohibimos expresamente, se ha proyectado hoy y está previsto que se proyecte todos los días hasta el 27 de diciembre en Huesca -asegura Marina Saura en el documento-. Le ruego que intervenga para que se ponga fin de inmediato a esta usurpación e infracción sin paliativos de los derechos de autor".

"Un vídeo 'inmersivo' que yuxtapone imágenes de la obra de mi padre con postales turísticas de la provincia de Huesca, animado con simulaciones usurpadas del acto de pintar por una mano que no es la suya pero pretende serlo, es intolerable -añade el documento-. Todo el mundo tiene derecho a ser artista si lo desea, pero para ello no hay que usurpar la obra de un creador. Sobre todo cuando sus legítimos propietarios se lo han prohibido expresamente".

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha querido rendir homenaje al pintor, centrándose básicamente en el mural 'Elegía', que ocupa el techo de una sala emblemática de la sede de la institución. El pintor oscense lo realizó en 1987 por encargo de la institución provincial.

El homenaje incluye una videoproyección inmersiva creada por Freeman Producciones, que lleva por título 'Universo Saura', y que tiene una duración de nueve minutos. Se proyecta simultáneamente en tres pantallas y aprovecha 'Elegía' para establecer paralelismos entre la obra y aspectos naturales, patrimoniales o culturales de la provincia oscense. Está previsto que el vídeo se difunda ininterrumpidamente, hasta el 27 de diciembre, de lunes a domingo de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00.

Detalle del mural 'Elegía', de Antonio Saura Javier Blasco

El realizador y editor del video, Sergio Zamarvide, explicaba este martes en la presentación que "con este videomapping inmersivo hemos querido traer junto al universo de 'Elegía', el universo de Huesca, porque Saura lo expresa con trazos, formas y colores, y nosotros lo hacemos a través de imágenes y sonidos, trayendo a esta sala toda la provincia de Huesca".

El homenaje de la Diputación de Huesca incluye una exposición sobre el proceso creativo de 'Elegía', que se presenta en los Porches de Galicia a través de fotografías de Jean Bescós.

No es el primer conflicto que se suscita con la obra de Saura en Aragón. El año pasado, el otro gran mural que dejó el artista en su tierra natal, el del centro comercial zaragozano en Grancasa, quedó parcialmente ‘cercenado’ al limitarse la superficie a la vista tras una renovación de sus fachadas. El centro comercial modificó unas semanas después la fachada en la que se ubica para que la obra pudiera contemplarse en su totalidad.

"Siento mucho todo esto pero el audiovisual es un atentado a la obra de Antonio Saura -señala desde Ginebra Olivier Weber-Caflisch-. No queremos ni un pleito más en España, y por eso hemos pedido a la ADAGP, que es la equivalente en Francia de la VEGAP española, que intervenga de inmediato. Nos han sometido a una película inaceptable, que daña los derechos de autor, y estamos obligados a intervenir por vía legal. Han pedido a un artista que haga una película turística sobre Huesca. Eso no nos molesta, pero lo que no podemos tolerar es que se atente contra la obra de Antonio Saura. Modifican las imágenes, transforman 'Elegía'. Aparece una mano, de no se sabe quién, pintando la obra de Saura. Es inaceptable".