La sala Mozart aclama a Miguel Ángel Berna al estrenar su último espectáculo, ‘Rematadera’

Miguel Ángel Berna se retira de los escenarios. Él lo sabe, su público también, y por eso ayer, al acabar el estreno de su último espectáculo, ‘Rematadera’, la ovación final fue especialmente emotiva. El bailarín, con la mirada hundida en el escenario, recibió la aclamación unánime de la sala Mozart, con todos los asistentes en pie.

Miguel Ángel Berna se retira de los escenarios y lo hace siendo fiel a su estilo. Como su adiós no viene dado por la edad, las mermas físicas o la indiferencia del público, todo en ‘Rematadera’ tiene su significado, su simbolismo. Y el hecho de que sobre el escenario le despidiera Maria Mazzotta no puede pasar inadvertido. La cantante italiana, un crisol de folclores italianos y bálticos, ha acompañado a Berna desde ‘Mediterráneo’, más de una década. Y su incorporación a sus espectáculos viene dada por esa idea que siempre ha acompañado al bailarín aragonés de abrir puertas a otras músicas y buscar puntos de conexión con culturas mediterráneas.

‘Rematadera’ es un cabal resumen de lo que ha sido y es la trayectoria de Berna. El espectáculo se inicia con unas palabras de Manuela Adamo, su compañera y musa, que pide al público que contemple el espectáculo «desde los sentidos y la emoción», para dar paso al bailarín, que ‘deconstruye’ un paloteado. Y acaba ‘Rematadera’ con la particular versión que Mazzotta hace de unas albadas de Alcañiz: «Que va la despedida, que me despido, rosita colorada, clavel florido». Entre esos dos momentos hay muchos instantes mágicos: esa jota de Calanda que Berna baila con una Yasmina Sánchez en vestido de fiesta; Maria Mazzota cantando la popular ‘Palomica’ del Pastor de Andorra con un estilo único; la enorme Lorena Palacio interpretando la jota del pañuelo de José Oto únicamente acompañada por un chicotén, para engarzarse musicalmente con María Mazzota y su versión de ‘La Tarara’...

Y en ‘Rematadera’ hay mucho Berna. Bailando solo, recuperando coreografías de espectáculos como ‘Rasmia’ y, sobre todo, con las castañuelas. La jota de Liszt la baila con unas que llevan cascabeles incorporados.

Una película documental

La primera representación de ‘Rematadera’ prácticamente llenó la sala Mozart. Entre el público no parecía haber muchos cantadores y bailadores de jota pero sí, curiosamente, historiadores, como Julián Casanova o Marisancho Menjón. También acudió Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura de la Universidad de Zaragoza, y el bibliófilo y especialista en jota José Luis Melero. «Berna es una figura extraordinaria, que ha arriesgado como nadie y ha llevado la jota a campos inexplorados -aseguraba al término del espectáculo-. Es una figura incontestable en la historia de la jota: cuando tiene que bailar académicamente lo hace, y además innova como nadie lo ha hecho».

‘Rematadera’ tiene una vertiente cinematográfica y es que el director Gaizka Urresti está rodando un documental sobre el adiós de Berna. Ayer, antes de asistir a la representación, entrevistó a Maria Mazzotta para su cinta. «Cuando surgió la posibilidad no lo dudé: acompañar a un artista de su talla en su adiós es una oportunidad única -señalaba-. Me interesaba mucho acompañarlo en este proceso, al tiempo que reflexionar sobre la jota y sus posibilidades de evolución. Me da la sensación de que Miguel Ángel tiene una cierta sensación de derrota, de no haber logrado que su mensaje cale».

‘Rematadera’ se pondrá en escena desde hoy y hasta el domingo en la sala Mozart.

