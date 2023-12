Más Birras sirve ‘Otra ronda’

La banda zaragozana Más Birras está de plena actualidad a raíz de obras como la película ‘La estrella azul’, de Javier Macipe, basada en la vida del músico zaragozano Mauricio Aznar, cantante y guitarrista de esta formación, y la reciente publicación del libro ‘Más Birras. Del barrio a la leyenda’ (Doce Robles), del músico y escritor aragonés Jorge Martínez. Para «mantener viva la llama», como ha señalado Luis Linacero, se suma ahora la reedición que el Club de Amigos del Disco Aragonés ha hecho del segundo minielepé del grupo, ‘Otra ronda’, que este martes ha vivido su puesta de largo en la capital aragonesa, en un abarrotado Linacero Rock & Burger.

La cita, en la que se han entregado los vinilos previamente reservados de este lanzamiento, ha sido una celebración y un reencuentro en el que se han dado cita numerosos seguidores de la banda zaragozana, que además han disfrutado de un concierto de Otra Ronda, grupo en el que milita el propio Ballesteros junto a Julio Calvo y Jorge Martínez, que ha interpretado las canciones que recoge el disco homónimo en el orden en el que aparecen en el álbum. También ha habido una buena ronda de bises.

«Mi favorita indiscutible es ‘Vuelta atrás’. La considero un himno que me lleva acompañando toda la vida y un enorme hallazgo de sus autores», ha confesado Jorge Martínez, autor de la biografía de Más Birras. El músico ha recordado cómo surgió la idea de escribir este volumen: «Una noche de mayo del 2000 coincidí con Mariano Ballesteros y Víctor Jiménez en la terraza de la Campana Underground. Estaban contando historias de la furgoneta y me pareció que era el momento adecuado para que alguien escribiera las memorias del grupo. Creo haber saldado una deuda histórica que ya me había rondado por la cabeza».

Durante la elaboración del libro, Martínez estuvo siempre en contacto con los miembros de Más Birras: «Han estado encantados desde el principio con aportar sus vivencias, sus impresiones y hemos llegado a profundizar bastante en el plano emocional, algo importante para llegar a transmitir lo ocurrido en esos nueve años que duró el grupo. Si ya éramos amigos entonces, puedo afirmar que ahora somos algo más», ha afirmado entre risas.

Sobre el legado del grupo zaragozano, ha dicho que «la clave de Más Birras fue la autenticidad. Eso se transmitió en las canciones y hace que hoy en día no hayan envejecido. Hay también un mensaje de amor a la tierra que los hace especiales y los convierte de alguna manera en un símbolo: ‘cowboys’ del desierto aragonés, compañeros de Supermaño en la taberna. Fueron una banda atípica que siempre huyó del besamanos y el peloteo que rodea al mundo del artisteo. Jamás se aprovecharon de la industria pero se hartaron de reír y eso también quedó como un ejemplo para las nuevas generaciones de músicos».

Tras el lanzamiento del primer minielepé de Más Birras (2012) y el doble elepé de Rocky Kan (2016), el Club de Amigos del Disco Aragonés se reactiva con esta nueva reedición de Más Birras y «habrá próximos lanzamientos en 2024», ha anunciado Luis Linacero.