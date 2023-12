Músicos de su Alteza: En muy buen momento artístico

Cantó con enorme dramatismo luciendo su timbre sedoso y aterciopelado de contralto. Marta Infante atacó con agilidad los pasajes melismáticos de ‘Oh thou that tellest good tidings’, una de las arias más hermosas de ‘El Mesías’, de G. F. Händel, que fue muy bien replicada por el coro. Infante, toda sentimiento, brilló a lo largo de la monumental obra del más inglés de los compositores alemanes, y sobre todo en 'He was despised’. Un pieza escalofriante, a cuyo seguimiento ayudó su pronunciación impoluta del inglés. Algo pesante el tempo orquestal.

A dúo con la soprano Olalla Alemán, ambas estuvieron sentidas y muy expresivas en ‘He shall feed his flock’. Alemán, de timbre dulce y agradable, se había estrenado algo fría con ‘And lo, the angel of the Lord’ y ‘Rejoice greatly…’, que sacó adelante algo justa de agilidad.

El bajo Jesús García Aréjula, de cierta consistencia y amplitud en las notas graves, comenzó algo engolado y justo de aliento en ‘The trumpet shall sound’, creciéndose luego en un vistoso diálogo con la trompeta, que rubricó con una valiente fermata. Y el tenor José Pizarro, de voz aérea e impostación vocal liviana, sacó adelante sus números con la agilidad requerida por este repertorio.

los músicos de su alteza **** Director: Luis Antonio González. Coro: Amici Musicae. Cantantes solistas: Marta Infante, Jesús García de Aréjula, Olalla Alemán y José Pizarro.

La bien nutrida agrupación coral amateur, de un centenar de miembros, afrontó con éxito ‘El Mesías’, una de las cimas de la genialidad musical en una actuación que, sin duda, trasluce una intensa dedicación de ensayos. Así, el Coro Amici Musicae mostró bastante equilibrio coral entre sus cuatro secciones vocales, que sonaron, en general, muy bien compensadas. Un resultado artístico vertebrado orquestalmente por la profesionalidad y el buen hacer de Los Músicos de su Alteza, que bajo la dirección eficaz de su titular, Luis Antonio González, demostraron estar en un muy buen momento artístico.