Laura Galán: "El escenario es regresar a casa, un sitio seguro para mí"

¿Le ha cambiado la vida ganar el Goya a la mejor actriz revelación por la película ‘Cerdita’?

Sí, pero intento que no tanto como pueda parecer. Hay que atar los caballos mucho. No me puedo creer que por haber ganado un Goya me vaya a ir ahora de perlas y todo rodado toda la vida. Hay que seguir trabajando, luchando, apostando, estudiando... pero, evidentemente, es un regalo precioso. Como actriz te coloca en un panorama de visibilidad. Luego ya hay que seguir currándoselo muchísimo.

¿Es el teatro su casa, por encima del cine o la televisión?

Estudie para ser actriz e intentar hacer de todo. El cine o la tele, ahora que lo estoy probando un poquito, me están fascinando, pero sí, ir a un escenario, a unos ensayos, preparar un función… siempre es regresar a casa. Es estar en un sitio seguro para mí, donde más cómoda me siento. Ahora estoy entendiendo el funcionamiento del cine y de la tele, pero me sigo sintiendo un poquito intrusa en el audiovisual. Me he criado en las tablas y sigo considerándolas casa, absolutamente.

Acaba de recibir un premio en Zaragoza…

No pude recogerlo en persona y me dio mucha rabia. Estaba haciendo teatro en Madrid ese día, así que mandé un vídeo de agradecimiento y dije que amenazaba con ir pronto. Y aquí estoy, feliz y muy agradecida. Esta ciudad siempre me trata muy bien y el premio me hizo muchísima ilusión. Además es la tierra del director Hugo Ruiz, con quien he hecho la peli ‘Una noche con Adela’, que se proyectó en el Festival de Cine de Zaragoza.

¿Cuándo fue la última vez que vino con una obra de teatro?

Creo que fue con ‘Sueño’, de Andrés Lima, en 2017. Ha habido cosas entre medias, una pandemia y tal, que me excusan un poco, pero ya tocaba volver (ríe).

En la función ‘Animales de compañía’ tiene un papel muy distinto al que interpretó en ‘Cerdita’...

Totalmente. La verdad es que es un gustazo poder interpretar a Clara en esta obra porque es muy distinto al de ‘Cerdita’, y creo que a todos los personajes que he hecho. Estoy feliz con ella, me lo paso genial.

¿De qué trata esta nueva función?

Parte de una premisa un poquito difícil: cuatro amigos se juntan para hacerle una fiesta sorpresa a una amiga que ha estado dos meses ingresada en un hospital por un intento de suicidio. Intentan ser empáticos, pero son un personajes muy torpes. Es una comedia con mucha mala leche, como dice nuestro director, Fele Martínez, con mucha enjundia y mucho mejunje, que dijo yo. Te ríes mucho, pero a la vez creo que la gente sale reflexionando sobre hasta dónde está bien llevar una mentira, si existen las mentiras piadosas o cómo somos con nuestro entorno de amigos.

¿Cómo ha sido trabajar bajo las ordenes de Fele Martínez?

Una maravilla. Esta es su primera dirección de teatro, pero estoy segurísima de que no será la última ni debe ser la última. Es un amor. Al ser él actor sabe muy bien lo que tiene que pedir a sus intérpretes. Nos hemos reído muchísimo, lo tenía muy claro y además reivindico también la dirección general de toda la función, cómo ha trabajado con el resto de departamentos. Es una preciosidad de persona.

¿Se divierten los actores tanto como lo hace el público durante la función?

Creo que nosotros incluso más que los espectadores. He hecho muchas obras de teatro y he querido mucho a mis compañías y a mis compañeros, pero lo que nos ha pasado con esta función es que hemos hecho una familia. Estamos deseando ir al teatro a vernos, a compartir. Creo que hay mucha química entre los cinco que estamos en el escenario. Es la compañía a la que más he querido y con la que más he disfrutado. ¡Si nos mandamos mensajes los días que no nos vemos! En plan ya casi enfermizo.