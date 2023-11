Sam Altman no volverá como CEO de Open AI

Sam Altman no volverá como CEO de OpenAI y Emmett Shear, exjefe de Twitch, se convertirá en el nuevo CEO interino, informó The Information el domingo, citando una declaración del director de la junta Ilya Sutskever al personal de la compañía.

Shear cofundó Twitch y había dejado la plataforma de transmisión de video en vivo propiedad de Amazon.com Inc. a principios de este año.

OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

A pesar de los esfuerzos de los ejecutivos de la compañía para traerlo de vuelta, Altman no regresará a la compañía como CEO, según el informe, citando a Sutskever. El informe no proporcionó otros detalles. Reuters no pudo verificar inmediatamente la declaración citada por The Information.

Altman y el ex presidente de OpenAI, Greg Brockman, se unieron a los ejecutivos en la sede de la compañía en San Francisco el domingo después de que la CEO interina Mira Murati dijera al personal que invitó a Altman, informó anteriormente The Information el domingo.

Altman está discutiendo un posible regreso a la compañía detrás del bot ChatGPT y mejorando la estructura de gobernanza de la compañía, incluso mientras considera lanzar una nueva empresa de inteligencia artificial (IA), informó Reuters el domingo.

La junta de la compañía despidió a Altman el viernes, quien para muchos era el rostro humano de la IA generativa, enviando ondas de choque a través de la industria tecnológica.

Altman publicó el domingo en la plataforma de mensajería X una imagen de sí mismo usando una credencial de invitado de OpenAI con la leyenda: "primera y última vez que uso una de estas".

El despido de Altman enfadó a los empleados actuales y anteriores y los preocupó sobre cómo una próxima venta de acciones de 86 mil millones de dólares podría verse afectada por el repentino cambio de gestión.

El expresidente y cofundador de OpenAI, Brockman, también llegó a la oficina el domingo, informó The Information. Brockman había dejado la junta como presidente como parte de la reorganización de la gestión, y anunció el viernes que dejaba la compañía.

Si Altman regresa a OpenAI, Microsoft, su mayor patrocinador, está considerando tomar un papel en la junta, informó The Information el domingo, citando a dos personas familiarizadas con las conversaciones.

Microsoft podría ocupar un asiento en la junta de directores de OpenAI, o como observador de la junta sin poder de voto, agregó el informe.