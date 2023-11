La mejor 'tablet' del mundo: Samsung compite contra sí misma con las Tab S9

Para la mayoría, ‘tablet’ es igual a iPad. Samsung lo sabe y desde hace unos años parece dispuesta a poner toda la carne en el asador para cambiarlo. Las nuevas Galaxy Tab S9 son unos grandes rivales para la todopoderosa tableta de Apple y la superan en muchos sentidos.

Tanto la Tab S9 Plus como la S9 Ultra rezuman calidad. Su diseño es una clara apuesta por la fina elegancia. Su perfil delgado, combinado con la nobleza del aluminio y el cristal, confiere a estas tabletas un aire ‘premium’.

Su pantalla Amoled es muy superior a la de los iPad. Con un contraste absoluto, colores vibrantes, gran luminosidad y fluidez extrema, navegar por sus menús o consumir cualquier contenido multimedia se torna en una experiencia única. Además, ambas tabletas están equipadas con cuatro altavoces de AKG y tecnología Dolby Atmos, para ofrecer un sonido potente y envolvente, completando así la experiencia en juegos, películas o series.

El S-Pen se recarga y se guarda de forma magnética en la parte trasera de la 'tablet', algo que no es muy cómodo Heraldo.es

En el corazón de las Galaxy Tab S9 Ultra y S9 Plus late el poderoso Snapdragon 8 Gen 2, un procesador que también anima los teléfonos de gama alta de Samsung en 2023. Esta elección no es casual: garantiza un rendimiento excepcional para juegos exigentes, multitarea sin esfuerzo y edición de video fluida, gracias a sus 12 o 16 GB de RAM. Más allá de la fluidez actual, este procesador asegura que las tabletas mantendrán su rendimiento en el futuro.

Además, su eficiencia garantiza un buen desempeño de la batería, que no gasta en reposo y reserva la fuerza bruta solo para cuando es necesario. En jornadas de trabajo habituales, ambos modelos aseguran un buen desempeño durante al menos 8 horas.

Buenas fotos y vídeos, aunque nadie lo pida

Aunque las cámaras no suelen ser el foco principal en una tableta, Samsung ha equipado tanto la S9 Ultra como la S9 Plus con un sistema fotográfico notable. En la parte trasera, dos sensores, un angular de 13 Mpx y un gran angular de 8 ofrecen resultados impresionantes en fotografía y grabación de video hasta en 4K. Las cámaras frontales (12 Mpx), ideales para videoconferencias y selfis, destacan especialmente en el modelo Ultra, con dos sensores, uno de ellos ultra gran angular.

Una novedad destacable es su resistencia al agua, permitiendo sumergirlas hasta medio metro 30 minutos. Esta característica asegura protección contra accidentes comunes, como caídas en la piscina o derrames de líquidos.

Buenas y malas noticias

Al adquirir las Galaxy Tab S9 o S9 Plus, los usuarios reciben una buena y una mala noticia. La positiva es la inclusión del lápiz óptico. Este accesorio, de alta calidad y con diversos niveles de presión, se recarga magnéticamente y es un gran aliado para el dibujo y la escritura. Sin embargo, la mala noticia es la ausencia de un cargador. Esta omisión es poco entendible, especialmente en un dispositivo que supera los 1.000 euros.

Una de las mejores cosas de las Tab S9 de Samsung es que son extremadamente finas, más que el iPad Gervasio Sánchez | Samsung

¿Puede ser la alternativa de un portátil?

La versatilidad de las Galaxy Tab S9 Ultra y S9 Plus se extiende más allá de su uso como tabletas convencionales. Equipadas con el sistema operativo DeX de Samsung, ofrecen una experiencia similar a la de un ordenador, permitiendo el uso de aplicaciones en formato de ventana, aunque sin alcanzar la productividad total de un PC con Windows o Mac OS. Hay cosas que todavía no se pueden hacer, pero a cambio, permiten ejecutar muchas ‘apps’ no disponibles para ordenadores.

Para una experiencia de productividad ampliada, estas tabletas se pueden transformar en portátiles con la adición de una funda con teclado y ‘trackpad’. En el caso del modelo Ultra, la funda teclado se vuelve casi imprescindible debido a su pantalla de casi 15 pulgadas, posicionándolo como un perfecto híbrido entre tableta y ordenador personal. La funda teclado no es solo un accesorio sino una parte esencial para maximizar la utilidad de estas tabletas y sujetarlas en una posición cómoda en una mesa.

Aunque las Galaxy Tab S9 Ultra y S9 Plus comparten muchas de sus características, su diferencia de tamaño marca claramente su funcionalidad. La S9 Ultra, con su pantalla más grande, es ideal para quienes buscan una experiencia visual amplia orientada a la productividad y la multitarea. Sin embargo, usarla durante mucho tiempo sin un soporte se vuelve incómodo. Por otro lado, la S9 Plus, con su tamaño más compacto y peso ligero, sobresale en manejabilidad, especialmente en el uso casual como tableta en el sofá. No obstante, se echan en falta pulgadas en algunas tareas con varias ventanas abiertas al mismo tiempo.