Taylor Swift suspende su segundo concierto en Río por las "temperaturas extremas" tras la muerte de una fan

La cantante Taylor Swift anunció que decidió cancelar su concierto previsto para este sábado en Río de Janeiro, debido a las "temperaturas extremas" en esa ciudad brasileña, en la que una joven fan de la estrella del pop falleció poco antes de su primera presentación, debido a un paro cardiorrespiratorio sufrido por un golpe del calor.

"Escribo esto dentro de mi camarín en el estadio. La decisión de cancelar el show de esta noche fue debido a las temperaturas extremas en Río. La seguridad y bienestar de mis fans, de los artistas en el escenario y de mi equipo, tiene que estar, y siempre estará, en primer lugar", informó la cantante en sus redes sociales.

La suspensión fue anunciada cuando ya miles de personas habían ingresado al estadio Nilson Nelson, con capacidad para unas 60.000 personas, y poco después el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, informó que el concierto previsto para este sábado será realizado el próximo lunes.

La joven que murió durante el primer concierto fue identificada como Ana Benevides y desfalleció por el calor, tras lo cual fue trasladada a un hospital, pero llegó sin vida y los médicos comprobaron que falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. En su cuenta de Instagram, Taylor Swift se dijo "sobrecogida" y envió sus condolencias a los familiares y amigos de su seguidora.

Mensaje publicado por Taylor Swift en su cuenta de Instagram IG

"No creo que estoy escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado tengo que decir que hemos perdido una fan esta noche (viernes) antes de mi concierto. No puedo expresar cómo estoy devastada por esto. Tengo muy poca información solo el hecho de que era increíblemente bella y demasiado joven", dijo la cantante.

Brasil atraviesa una intensa ola de calor y Río de Janeiro registró temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en los últimos días, con una sensación térmica que llegó a los 59 grados en algunas zonas de la ciudad. Numerosos asistentes al concierto de este viernes fueron atendidos por los servicios médicos del estadio afectados por el calor.

En un instante durante el concierto, Taylor Switf interrumpió su presentación para pedir a la producción que llevaran agua a una persona que lo pedía, a unos 30 metros del escenario.

En otro momento, la cantante lanzó una botella de agua hacia los fans desde el escenario, según imágenes reproducidas en redes sociales.

Tras confirmarse la muerte de la joven, numerosos seguidores de la cantante protestaron en las redes sociales por la prohibición de entrar con botellas de agua en el estadio donde se celebró el recital.

Este mismo sábado, tras el fallecimiento de la joven, el Gobierno brasileño anunció una investigación sobre la falta de agua en los conciertos y otros espectáculos públicos, que en algunas ciudades del país responde a medidas de seguridad en grandes eventos.

La decisión gubernamental también derogó esas normas y determinó que el agua sea distribuida en esos espectáculos y en forma gratuita.