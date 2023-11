La oscense Noelia Rodríguez se despide muy feliz de La Voz: "Me llevo el corazón a rebosar"

La cantante Noelia Rodríguez, de Huesca, se despidió este viernes de La Voz, en Antena 3, quedándose a las puertas de llegar a la fase de los directos después de ocho semanas de programa. Ha sido la primera concursante embarazada en participar en este 'talent show'.

Esta vez, la oscense de 35 años, profesora de canto en la Escuela de Música Moderna de Huesca y miembro de una banda, se enfrentó en el asalto final a Noemí y Alejandro, otros dos compañeros del equipo de Antonio Orozco y Nathy Peluso. Y lo hizo dejando al público y a los 'coaches' boquiabiertos interpretando 'Gravity', de John Mayer (el mismo tema que eligió en las audiciones a ciegas).

"Estábamos volando todos con tu voz”, confesó Peluso tras la actuación, mientras que Orozco se quedó casi sin palabras: “Tengo la sensación de que tienes súper poderes, te lo prometo. Ha estado hoy mejor que nunca, cada día es mejor”, dijo.

Malú también le dedicó unas palabras a la oscense coincidiendo también en que había sido su mejor actuación desde que entró al concurso: "Has cantado con una sensibilidad, con una emoción, con una voz preciosa, pero emotiva", señaló.

Sin embargo, el público, que por primera votaba en esta fase, optó por Noelia. Y los 'coaches' le dieron el último billete a los directos a Alejandro.

Pese a la decepción, Noelia Rodríguez dio las gracias "porque ha sido increíble el viaje y estoy muy feliz por haber llegado hasta aquí". Orozco tuvo unas palabras muy emotivas para la oscense asegurando que "harían falta 17 ediciones de La Voz para solamente parecerse un poco para lo que estás a punto de vivir y créeme, lo mejor está por llegar", en alusión a su embarazo.

En el vídeo de balance final, aseguró haber disfrutado "muchísimo" el paso por el programa. "Me llevo un montón de cosas súper bonitas de sensaciones y momentos, de haber conocido a todos ellos y es algo que me llevo para siempre", manifestó. También sus 'coaches' lamentaron tener que decirle adiós "aunque tiene algo tan lindo con lo que está pasando, que probablemente es la que menos sufra porque todo lo demás tiene menos importancia que lo que está viviendo ella en el presente".

En un mensaje en sus redes sociales, Noelia Rodríguez dice adiós al programa contenta "porque he dejado mi piel y mi ser en todo lo que he hecho en este camino y me llevo el corazón a rebosar, mucho más lleno de cosas preciosas de lo que ya lo tenía".

Y da las gracias especialmente a Antonio Orozco por acompañarle de la mano en todo este viaje. "Fui sin maletas, llevé mi corazón. Sin diccionarios, fui cargada de caricias por los senderos del sentir y del amor. Ya dije que los ojos nunca mienten, y para mí los tuyos, y cómo miran, son tremendamente sinceros. Feliz de haberte disfrutado junto a este equipazo", destaca. También felicita a sus compañeros Alejandro y Noemí por su pase a la siguiente. "Os adoro y lo vais a petar, amigos", les dice.

Y en el capítulo de agradecimientos incluye a su pareja, Daniel, a su familia a sus amigos, y a Lorenzo Montull. "Y a Alma. Todavía no ha salido al mundo pero un día podré contarle lo que me hizo sentir encima de ese escenario y agradecerle, mirándole a los ojitos, haberme elegido en este momento, porque sin ella, absolutamente nada hubiera sido lo mismo", subraya.