Juan del Val: “Hablo sin demasiado filtro en un mundo que está lleno de ellos" 

Quedar con Juan del Val en cualquier lugar público se vuelve una auténtica odisea. “No cambies”, “me encantas” o “eres genial” son tan solo algunos de los mensajes que le proferían quienes, al reconocerlo este viernes en las calles de Zaragoza, no dudaban en acercarse a darle la enhorabuena y pedirle una fotografía. El escritor y guionista respondía de buen grado a cada uno de ellos, incluso cuando le llamaban Luis, confundiéndolo precisamente el escritor y periodista zaragozano con el que comparte profesión y apellido. “Me pasa mucho”, admite, entre risas.

Lo tachan de polémico, pero lo que le pasa a Juan del Val (Madrid, 1970) es que tiene las cosas muy, pero que muy claras. “Cuando estoy en televisión o escribiendo un libro no puedo estar pensando en las repercusiones de lo que voy a decir. Si sales en la tele para no decir nada es mejor que no sagas. Si escribiera pensando en qué va a pensar mi madre no lo haría”, afirma. Para él ser escritor y escribir no tiene nada que ver. “Lo segundo es un compromiso. Y si alguien se enfada por lo que tienes que decir, que se enfade”.

“En casi todo lo que escribo hay mucho de mí. Estoy en todos los personajes de la novela”

Conocido por su faceta más mediática como colaborador en programas como 'El Hormiguero' o 'La Roca' -junto a su mujer, Nuria Roca-, este viernes visitó la capital aragonesa con motivo de la publicación de su cuarto libro: ‘Bocabesada’ (Espasa, 2023). Una novela, como él mismo explica, de personajes.

La obra se adentra en las miserias del mundo de una productora de televisión para plataformas de la mano de Mario, su protagonista, un personaje que bebe, y mucho, de su propia experiencia. Sin embargo, no es el único que tiene algo que decir en la trama. “Realmente es una novela coral en la que todos los personajes se entrelazan, desde el directivo hasta el portero del edificio en el que trabajan”, explica. Pero, ¿cuánto hay de Juan del Val en la historia? “En casi todo lo que escribo hay mucho de mí. Estoy en todos los personajes de la novela”, afirma.

El autor se queda con su sello personal a la hora de contar historias. “Si hay algo con lo que me quedo es que la gente dice que sabría diferenciar una obra mía aunque no fuera firmada. Creo que hay un sello evidente en mi narrativa que tiene que ver con una forma directa, honesta y en ocasiones seca de escribir, ofreciendo varios niveles de lectura”, reflexiona.

Pero, ¿directo? o tal vez, como dicen algunos, demasiado directo. El autor lo tiene claro. “Creo que hablo sin demasiado filtro en un mundo que está lleno de ellos. Y el mundo de las productoras de televisión me ofrecía el contexto perfecto para hablar de una serie de personajes de una manera bastante cruda, de su mediocridad y falsa luminosidad que al final no lo es tanto, y de un lugar donde en ocasiones hay más ego que talento”, prosigue.

Qué mejor que hacerlo de la manera que mejor sabe hacerlo: con tinta. Y es que su nueva obra se alza como una declaración de intenciones y de amor a las letras, como demuestra la frase de Rilke que encabeza el libro: “si no tienes la necesidad de escribir, no escribas”. “Yo pienso en escribir todo el tiempo. Y lo hago porque no tengo más remedio. Es la manera en la que mejor me expreso. Ni cuando guionizo ni cuando aparezco en televisión, que también soy yo, pero no entero. El único lugar en el que soy yo del todo es en mis novelas”, afirma, contundente.

La magia de la escritura

Ni siquiera el hecho de haber superado las 118.000 copias con su anterior libro, ‘Delparaíso’, ha hecho que desconecte del maravilloso ritual que supone para él el ejercicio de la escritura. Asegura que cuando el lector se emociona o conmueve con algo que lee es porque él antes lo ha vivido. “Cuando se sorprenden con algo que ocurre entre mis páginas es porque yo también lo he vivido. Me he emocionado, he llorado, me he excitado... Y luego, un año después, consigo trasladarlo a quien me lee. La comunicación más potente y mágica que existe es la que se establece entre el lector y el escritor”, reivindica.

“Si la fama te cambia a los 50, eres gilipollas”

Asegura que la fama no le ha hecho llegar a convertirse en uno de los autores más vendidos, aunque sí ha sido de ayuda. “Salir en la tele te hace vender libros las dos primeras semanas. Mantenerse depende de uno. Me encanta cuando se me acerca alguien sorprendido y me dice: “escribes bien”, como si por salir en la tele no pudiera hacerlo. Tampoco puedo con la falsa modestia. El escritor que te diga que no quiere vender libros, miente”, señala.

Se convirtió en un ser mediático por accidente, a raíz de la pandemia, cuando el programa en el que trabajaba como guionista necesitaba dar una vuelta al formato y buscar nuevos colaboradores. Y funcionó. “Lo que más ha cambiado es que me paran para hacerme fotos por la calle. El día que dejas de salir en la tele, la fama se esfuma. Si algo así te cambia a los 50 como me pasó a mí, es que eres gilipollas”.

"El único lugar en el que soy yo del todo es en mis novelas"

Su novela también habla de las relaciones humanas, de los vínculos, la paternidad, la sexualidad o el alzhéimer a través de vivencias que tiene sus personajes. “Para mí lo principal es entretener, y luego ya si quieres reflexionas. Esto debe ser para mí una novela. La realidad es que, aunque algunos crean lo contrario, ya está todo escrito y no vamos a inventar nada nuevo”, afirma.

Entonces, ¿qué es lo que no le da igual a Juan del Val? “Muchísimas cosas”, admite. “La gente que quiero, que es mucha, que me salga mal un trabajo, no cumplir las expectativas, lo que le pasa a mi mujer o a mis hijos. A mí la vida me importa todo el rato”.