Un Monet inédito busca récord

Llevaba más de medio siglo en poder de la misma familia y sale a subasta en busca de récord. 'Le bassin aux nymphéas' ('El estanque de los nenúfares') es un óleo inédito de Claude Monet (1840-1926) que, dada la avidez de los coleccionista por el padre del impresionismo, podría superar los sesenta millones de euros de su estimación en la subasta de Christie's de Nueva York el próximo día 9.

Con dos metros de ancho y más de uno de alto, forma parte de la legendaria y luminosa serie 'Nenúfares', las grandes obras que se disputan museos y coleccionistas de todo el mundo. Monet lo pintó entre 1917 y 1919 en Giverny, donde tras toda una vida estudiando el color y la luz alumbró la prodigiosa serie.

"Capta el dinamismo y la belleza fugaz de la naturaleza, explorando la atmósfera efímera, las floraciones estacionales, las profundidades acuosas y los resplandecientes reflejos de la luz", alaban los subastadores de Christie's de una tela que permaneció en la misma colección familiar más de 50 años. "Estaba oculta e impecablemente conservada", asegura Max Carter, responsable de arte de los siglos XX y XXI de Christie's. "De Monet parece que se ha visto y dicho todo, pero esta tela no expuesta ni subastada es toda una rareza. Una obra maestra redescubierta", agrega.

Monet ejerció un poderoso influjo en el arte, en coetáneos como Vincent van Gogh y en sucesores como Jackson Pollock, maestro del expresionistas abstracto. Sus cuadros, muy criticados en su día, se subastan hoy por sumas exorbitantes. Otro óleo de la serie 'Nenúfares' se vendió por 80 millones de euros en Christie's en mayo de 2018. Su récord lo marcó 'Meules', una tela de la serie 'Almiares' pintada en 1890 que fue comprada por 104 millones en Sotheby's un año después, cuando su estimación apenas superaba los 50.

Morir pintando

"No me queda mucha vida y debo dedicar todo mi tiempo a la pintura", escribió Monet en 1918 al marchante parisino Georges Bernheim. "No quiero creer que algún día me veré obligado a dejar Giverny. Preferiría morir aquí en medio de lo que he hecho", agregó aludiendo a los nenúfares, el cénit de su carrera.

Cuando trabajaba en 'Le bassin aux nymphéas' Monet frisaba los 80 años -edad más que provecta para la época- y sufría cataratas en ambos ojos. La Primera Guerra Mundial llegaba a su final y el pintor pasaba casi todo su tiempo en su frondoso jardín de Giverny, con el estanque cubierto de nenúfares que pintó unas 250 veces. No se dormía en los laureles ni se repetía, y en 1918 encargó 20 lienzos de gran formato para trabajar en la serie de los nenúfares. Completó 22 murales poco antes de su muerte y los donó al estado francés. En mayo de 1927, el Musée de l'Orangerie de París, remodelado para albergar el legado, abrió sus puertas, y sus 'Grandes Décorations' aún se pueden ver allí. Magistrales obras de Monet están de visita en España, en la exposición que Centro Madrid le dedica hasta febrero.