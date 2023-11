Premio para un edificio hecho con madera y restos de desprendimientos

Diseños que no solo maximicen la eficiencia energética sino que, además, dejen una huella ecológica nula durante su construcción. Es la filosofía que guía desde hace más de 20 años el trabajo de Edra Arquitectura Km 0, con sede en Ayerbe, y que ha vuelto a recibir un prestigioso premio, el Terra Abierta 2023, el único de España que se fija expresamente en edificaciones hechas en tierra. Un nuevo reconocimiento que afianza al estudio como un referente nacional en la arquitectura sostenible.

Dentro de estos premios, que tienen carácter bienal y están convocados por el Colegio de Arquitectos de León y la Diputación de Palencia, el proyecto del Aula de Naturaleza de Las Franquesas del Vallés (Barcelona) firmado conjuntamente por Àngels Castellarnau (Edra) y Josep Bunyes Palacín (Bunyesc Arquitectes) ha sido galardonado en la categoría ‘Edificio de otros usos’. Y lo ha compartido con la restauración de la torre de Castilfalé (León).

El inmueble que han concebido en esta zona de alto valor ecológico está integrado por tres contenedores construidos con materiales naturales y locales: madera prefabricada y tierra procedente de los desprendimientos del meandro del río Congost que han recuperado. El jurado valoró del proyecto "la búsqueda de la contemporaneidad" en un diálogo con el paisaje que "respeta lo ya existente".

Àngels Castellarnau es natural de Barcelona pero lleva afincada 20 años en Ayerbe, donde tiene familia. Xavier d'Arquer Blanc

Àngels Castellarnau trabaja siempre con materiales descarbonizados "porque la edificación es uno de los sectores que emite más del 60% de las emisiones del CO2 y nosotros llevamos muchos años utilizando la tierra, la madera o los yesos que tienen bajo impacto ambiental".

Sin dependencia energética externa

"Son edificios de bajo impacto ambiental no solo en la construcción porque los materiales se cogen directamente de la naturaleza, sino también en el uso ya que empleamos sistemas pasivos que no dependen de ninguna energía externa salvo el sol y la temperatura ambiente", subraya.

En este caso concreto, reutilizaron la tierra del lugar para hacer unos muros de captación solar pasiva y también madera prefabricada y aislamientos de celulosa para los contenedores que albergan las zona de administración, la cafetería, el aula de naturaleza y el centro de interpretación. Entre sus singularidades también destaca la ausencia de sistemas de climatización que consuman energía. Y es que por un lado una superficie traslúcida delante de los muros genera calor que se irradia al interior y, por otra, se renueva el aire mediante un sistema de pozo canadiense y unos ventiladores que se activan a demanda con unos sensores.

"Hay muy pocas experiencias de edificios públicos construidos en tierra y sin sistemas de climatización en España. Es algo bastante revulsivo y disruptor porque son materiales que no tienen norma y que llevan mucha carga de desarrollo tecnológico. Y que se reconozca de esta forma nos hace reafirmamos en nuestra línea de trabajo", asegura Castellarnau.

Aula de Naturaleza de las Franquesas del del Vallés, diseño de Edra Arquitectura Km 0 y Bunyesc. Stella Rotger

Y todo ello, además, ofreciendo precios igual de competitivos que las técnicas habituales. "Los materiales son de muy bajo coste al extraerlos directamente de la naturaleza, con lo cual no tienen gastos de manipulación o transporte. El mayor coste es de mano de obra pero estamos desarrollando tecnologías prefabricadas para hacerlo competitivo y accesible a todo el mundo", resalta.

La necesidad de sensibilizar a la Administración

Edra está dando el "salto" a la obra pública gracias a la "complicidad" de algunas Administraciones que priorizan entre sus criterios el impacto ambiental de los edificios. Ahora mismo están desarrollando una promoción de protección oficial del Instituto Balear de la Vivienda en Palma de Mallorca con muros de tapial y madera local.

En este sentido, Castellarnau cree que las instituciones públicas deberían "liderar" este cambio de paradigma de la arquitectura "para ir hacia edificios que no solo reduzcan la demanda energética sino que lleguen a eliminarla y funcionen solos, porque tenemos la tecnología y el conocimiento para conseguirlo".

Además, advierte de que las nuevas directrices europeas van hacia la reducción de la "mochila ecológica" de los edificios, valorando no solo la eficiencia sino el impacto de su fabricación y montaje. Una estrategia que "penalizará" a materiales como el hormigón, el aluminio, el hierro o el acero "que van a tener que desarrollarse tecnológicamente para reducir su huella ecológica porque si no, no se podrán usar", avisa esta experta.

Tres premios García Mercadal y otro en Castilla-León

Terra Abierta 2023 es el último de una larga lista de premios que ha recibido ya el estudio Edra Arquiectura Km 0. En 2021 fue galardonado con la mención de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Premio de Arquitectura Fernando García Mercadal del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón por un proyecto de rehabilitación y ampliación de una masía para convertirla en un hotel cinco estrellas en el Matarraña. Un trabajo que también fue seleccionado entre los 40 proyectos finalistas del concurso internacional Terra Fibra Award.

Àngels Castellarnau, nacida en Barcelona pero afincada en Ayerbe donde tiene familia, ya fue reconocida por los García Mercadal en 2017 y 2018 por sendas viviendas en Ayerbe y Gistaín. Su casa de tapial en Ayerbe también resultó galardonada en 2016 con el Terra Award (Premio Internacional de Arquitectura Contemporánea en Tierra Cruda) y en 2017 con los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León, galardones de referencia en el sector a nivel nacional, en la categoría de residencial unifamiliar.

Además, el último proyecto del Aula de Naturaleza de las Franquesas de Vallés ya fue finalista este año en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y en los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo y del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.