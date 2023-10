Dos aragoneses, entre los mejores fotógrafos de boda del mundo

La silueta de una pareja de recién casados a punto de besarse bajo el espectacular techo de madera de Viñedos Rey de Cuarte de Huerva (Zaragoza); dos manos juntando sus alianzas con el pantano de Lanuza de fondo, una pareja mirando el atardecer del mar de olivos de Jaén; y el baile nupcial de dos novios iluminados por un foco casi celestial en el Castillo de San Luis de Huesca. Estas cuatro imágenes, captadas por los aragoneses Silvia Peña (autora de las tres primeras) y David Arbús, han sido premiadas entre las mejores fotografías de boda del mundo.

El jurado de expertos internacionales del colectivo Fotógrafos de Boda, que agrupa a 400 profesionales certificados en Europa, América Latina y Asia, ha seleccionado estas instantáneas entre las miles presentadas a concurso de enlaces nupciales celebrados a lo largo del año 2022. En ellas se valoran aspectos como la luz, la composición o el momento retratado.

Silvia Peña, de Zaragoza, y David Arbús, de Huesca, han sido premiados por sus fotos de bodas. S. P./D. A.

Para la zaragozana Silvia Peña, de 37 años, no es el primer premio ni mucho menos ya que desde 2020 acumula ya 11 fotografías galardonadas por este mismo colectivo y de hecho en 2021 fue incluida en el Top 50 mundial. Con todo, reconoce sentirse "hipercontenta" con estos tres nuevos galardones "porque casi ni te crees que te elijan a ti con los fotógrafos tan buenos que hay por el mundo". Y muestra su agradecimiento a las parejas protagonistas de las imágenes (Andrea y Raúl, Isaac y Kakun, y Alejandra y Josema, respectivamente) "porque siempre lo pusieron muy fácil y parte de esto es gracias a ellos".

Foto de la zaragozana Silvia Peña premiada por el colectivo Fotógrafos de Boda. Silvia Peña

Se formó 'online' en el Instituto de Fotografía Profesional y ha realizado numerosos cursos presenciales en las escuelas La Fábrica y Too Many Flash de Madrid. Y aunque en un principio no tenía pensado dedicarse a las bodas, "una amiga me ofreció hacérsela un día y a raíz de ello me especialicé", explica. Y es que lo que más le atrae es la fotografía natural y espontánea, "algo que puedes conseguir también en una sesión pero no es tan fácil como en las bodas, donde siempre pasan cosas", resalta.

Asegura que las tendencias han cambiado mucho ya que si bien al principio de los años 2000 se buscaba más una fotografía artística, ahora es más fotoperiodística "porque los novios quieren documentar lo que sucede en el gran día buscando esa naturalidad", señala.

Foto de la zaragozana Silvia Peña premiada por el colectivo Fotógrafos de Boda. Silvia Peña

Además de los reconocimientos del colectivo Fotógrafos de Boda, Silvia Peña recibió en los años 2020 y 2022 los Ziwa Awards y en 2022 y 2023 fue galardonada por los Wedding Awards, ambos de ámbito nacional. "No trabajas para que te den premios, pero hacen que mucha más gente te conozca", valora esta profesional que reconoce estar ilusionada con su próximo trabajo en los espectaculares Claustros de Ayllón, donde se casaron, entre otros, David Bisbal y Rosanna Zanneti.

"No me había presentado nunca y fue una sorpresa"

Mientras, el oscense David Arbús, de 31 años, asegura estar "muy contento y orgulloso" de su primer premio internacional. "No me había presentado nunca antes y fue una sorpresa", asegura. Estudió un grado superior en la Escuela de Artes de Huesca y aunque sus primeros pinitos fueron con la fotografía de arquitectura y de interiorismo, "un día me llamó un amigo de un amigo que se casaba y quería contratarme para su boda porque le habían parecido muy chulas mis fotos y me gustó tanto que desde hace ocho años me decido en exclusiva a ello", cuenta.

Foto del oscense David Arbús premiada por el colectivo Fotógrafos de Boda. David Arbús

Él también ha sido testigo de la evolución de las modas y gustos en este ámbito "porque antes se buscaba algo más tradicional y clásico, pero ahora los novios piden casi una fotografía de autor".

La instantánea premiada la tomó en una boda de una pareja que vive en el Reino Unido, aunque la novia era originaria de Huesca. Asegura que refleja "un momento totalmente irrepetible porque he estado muchas veces más allí y nunca más he podido hacer algo igual", destaca. Un reconocimiento que le sirve de estímulo "porque cuando ves que otros profesionales que los tienes como referentes dicen que una foto tuya merece la pena, te anima a seguir mejorando".

Foto de la zaragozana Silvia Peña premiada por el colectivo Fotógrafos de Boda. Silvia Peña

Y aunque en este caso fue una fotografía bajo techo, David Arbús asegura que entre sus lugares preferidos para trabajar está el Pirineo. "Siendo de Huesca, te tira mucho y me encanta sacar fotos en mitad de la naturaleza porque da más juego con la luz natural", señala.