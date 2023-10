Los alcaldes de poblaciones próximas a la fiesta en Zaragoza: "No sabíamos nada de la 'rave' ilegal"

La noticia de que en terreno municipal de Zaragoza, cerca de El Burgo de Ebro, se ha celebrado, se está celebrando aún, una 'rave' ilegal, tomó este lunes por sorpresa a los alcaldes de los municipios cercanos. La 'rave', convocada a través de las redes sociales, se ha celebrado en una finca particular. Aunque en un primer momento no estaba claro si la finca se ubicaba en el término de municipal de Mediana de Aragón, El Burgo de Ebro o Torrecilla de Valmadrid (barrio rural de Zaragoza), todo parece indicar que el terreno elegido por los organizadores de la 'rave' se ubica en este último lugar. Pero Miguel Ángel Rabinal, alcalde del barrio, lo desconoce por completo.

"No hemos notado nada especial a lo largo de todo el fin de semana, ni ruidos, ni aglomeración de coches... Nada de nada", aseguraba este lunes Rabinal.

Luis Ángel Blasco, alcalde de Mediana de Aragón, aseguraba haberse enterado de lo ocurrido "por las redes sociales". "Creemos que la finca no se ubica en el término municipal de Mediana. No puedo decir más que nos hemos enterado todos por las redes sociales;por ellas han corrido algunos vídeos de gente que ha estado allí, pero nada más. Parece que algunos vecinos sí han debido acercarse a curiosear. Pero poco más puedo decir. El viernes, en cualquier caso, ya estaban allí cientos de jóvenes".

El alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Miguel Royo, también está seguro de que el terreno elegido para la 'rave' no se encuentra en su término municipal. En su caso sí se ha detectado en la localidad que algo inusual estaba ocurriendo. "A lo largo de todo el fin de semana, pero muy especialmente este domingo, sí qué hemos visto aparecer bastantes jóvenes que compraban cosas o se tomaban una cerveza en los establecimientos de El Burgo, incluso en la parada de autobús se ha podido ver a alagunos de ellos. Pero en realidad nos hemos enterado de la 'rave' por las redes sociales, ni siquiera la Guardia Civil (que ayer aún controlaba los accesos al lugar) no ha avisado de nada".

El alcalde asegura que, más allá del encuentro musical, los visitantes no han causado problemas en la localidad. ¿Por qué han elegido ese emplazamiento? "Pues la verdad es que no lo sé. Sí que hace un año o más ya hubo algo parecido aquí, que acabó disolviendo la Guardia Civil, pero no sabemos por qué ahora".

Este lunes todavía quedaban en el lugar un centenar de vehículos y cientos de jóvenes escuchaban música proveniente de los dos escenarios montados in situ. La lluvia de las últimas horas ha afectado a la 'rave' de múltiples manera. Un operario de grúas de El Burgo de Ebro aseguraba este lunes que ya el viernes tuvo que hacerse cargo de un vehículo que había quedado atrapado en el terreno, y este mismo lunes acudió a la llamada de otro que había tenido un avería. Los caminos que llevan a la zona donde se celebra la 'rave' están en mal estado y la Guardia Civil controla el acceso desde todos ellos.

Hace ahora dos años la Policía Nacional desmanteló de madrugada una 'rave' ilegal bajo un puente del cuarto cinturón viario de Zaragoza (Z-40). Medio centenar de jóvenes participaban en la fiesta, consumiendo alcohol y escuchando música electrónica.