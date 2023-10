Google Pixel 8, análisis, características y lo mejor y lo peor de un pequeño gigante potenciado por inteligencia artificial

Cuando el objetivo es adquirir un nuevo teléfono móvil, los factores determinantes a considerar son el diseño, la pantalla, la potencia, la batería y la cámara. No obstante, en el espectro de los ‘smartphones’ que rondan los 1000 €, estas características están, en su mayoría, garantizadas. La cuestión entonces se desplaza hacia qué hace realmente diferencial a un móvil de gama súper alta y si vale la pena la inversión. El Google Pixel 8 emerge en este escenario con una serie de características únicas que lo distinguen en el competitivo mercado. Sin embargo, también presenta ciertas debilidades en aspectos que podrían ser cruciales para muchos usuarios.

La excelencia en la calidad de pantalla del Google Pixel 8 se destaca como uno de los elementos diferenciadores en la saturada gama alta de ‘smartphones’. Con permiso de su hermano mayor, el Pixel 8 Pro, el Pixel 8 no se queda atrás y ofrece una espectacular pantalla amoled con una resolución de 2400 x 1080 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una visualización fluida y nítida en todo momento.

Uno de los aspectos más aplaudidos de esta pantalla es su pico de brillo que alcanza los 2000 nits, permitiendo una visibilidad óptima incluso bajo la luz solar directa, una característica esencial para aquellos que hacen un uso intensivo del móvil en exteriores.

Un matón pequeño y discreto

Aunque la tendencia en la gama alta ha sido de incrementar el tamaño de la pantalla, Google apuesta por una propuesta más compacta con el Pixel 8 y sus 6,2 pulgadas. Esta elección tiene sus pros y sus contras. Por un lado, los entusiastas de los móviles de tamaño más manejable encontrarán en el Pixel 8 un aliado perfecto, ya que su tamaño facilita la navegación con una sola mano por la mayoría de los menús y diferentes apartados del sistema, además de ser un dispositivo que ocupa poco espacio en el bolsillo.

No obstante, esta elección de diseño puede no generar el impacto visual o el efecto ‘wow’ que otros móviles de mayores dimensiones podrían ofrecer. La experiencia de visualización en una pantalla más pequeña puede no ser la más adecuada para aquellos usuarios acostumbrados a pantallas grandes, especialmente en actividades como la visualización de contenido multimedia o los videojuegos

El equilibrio entre tamaño, resolución y calidad de pantalla es un camino estrecho que Google ha transitado con acierto en el Pixel 8, brindando una opción sólida para aquellos que buscan una experiencia visual premium en un dispositivo más compacto y manejable.

Por otro lado, el diseño del Google Pixel 8 se desmarca de la tendencia ostentosa predominante en la gama alta de ‘smartphones’, optando por una estética más discreta y funcional. Un elemento distintivo es su visera trasera, donde se alojan las cámaras y el flash. Esta visera, además de ser un diferenciador estético, aporta una funcionalidad práctica al evitar que el teléfono "baile" o se desplace al recibir notificaciones o llamadas mientras está apoyado sobre una superficie plana. Con el paso del tiempo, la visera ha sido refinada, otorgando al Pixel 8 y al Pixel 8 Pro un aspecto más elegante y discreto en esta nueva generación.

El diseño redondeado y pulido del Pixel 8 amalgama metal y cristal, una combinación recurrente en los teléfonos de gama súper alta, logrando una sensación premium al tacto y a la vista. No obstante, el Pixel 8 no busca acaparar miradas con su diseño. A diferencia de otros modelos en el mercado que se inclinan por una estética más llamativa, a menudo comparada con una ‘fina pieza de joyería’, el Pixel 8 se mantiene fiel a una filosofía de diseño que prioriza la funcionalidad y la discreción.

Este enfoque lo convierte en una opción atractiva para aquellos usuarios que valoran una apariencia sobria y desean un dispositivo que, sin sacrificar calidad ni prestaciones, se aleje de los diseños extravagantes. En resumen, el Google Pixel 8 se presenta como un ‘smartphone’ premium para aquellos que buscan un equilibrio entre funcionalidad, diseño discreto y rendimiento de alta gama.

En el amplio ecosistema de Android, el dominio en cuanto a procesadores se ha polarizado entre dos gigantes: Qualcomm con sus chips Snapdragon -rey absoluto, hoy en día- y MediaTek con los Dimensity, que ha venido ganando terreno con sus procesadores económicos pero potentes. Ambas marcas han mostrado una evolución notable, ofreciendo chips que logran un equilibrio entre potencia y eficiencia energética. Sin embargo, Google ha decidido tomar un camino distinto y se aventura con su propio chip, el Tensor 3, llegando a su tercera generación en el Pixel 8 y Pixel 8 Pro.

Aunque en pruebas de rendimiento el Tensor 3 podría no superar a sus rivales de Qualcomm y MediaTek, posee una ventaja competitiva significativa: está especialmente diseñado para ejecutar el software y el sistema operativo del teléfono. Esta integración entre ‘hardware’ y ‘software’ proporciona una optimización que se traduce en un rendimiento fluido y eficiente, permitiendo al Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro ejecutar sin contratiempos cualquier juego o aplicación disponible en la tienda, además de estar preparados para las futuras actualizaciones de Android.

Google no solo ha apostado por un chip propio, sino que también ha incorporado una serie de características vía ‘software’ que buscan diferenciar sus teléfonos del resto. Muchas de estas características están enfocadas en la implementación de herramientas de inteligencia artificial, especialmente en el apartado fotográfico, un sector donde Google ha destacado año tras año gracias, tanot a la calidad de sus sensores, como al trabajo de procesamiento de imagen posterior.

Lo mejor: las cámaras con IA

Un año más, los teléfonos de la línea Pixel de Google se consolidan como referentes en el ámbito de la fotografía móvil, situando sus cámaras entre las mejores del mercado. Solo unos pocos fabricantes como Samsung o Apple logran competir y situarse a un nivel similar en este aspecto. Sin embargo, el Pixel 8 y el Pixel 8 Pro se distinguen de nuevo, esta vez gracias al uso intensivo de la inteligencia artificial que potencia las ya excepcionales lentes con las que están equipados.

La cámara principal de 50 MP del Pixel 8 captura imágenes de alta calidad en una variedad de condiciones de iluminación, tanto en entornos bien iluminados como en situaciones de baja luz. El procesamiento posterior de la imagen, impulsado por la inteligencia artificial, mejora notablemente los resultados sin caer en la sobre saturación que caracteriza a algunos otros fabricantes. Afinando aspectos como el tratamiento de la luz, la resolución y la calidad general de la imagen, el software del Pixel 8 logra realzar las fotografías conservando un aspecto natural y fiel a la realidad.

Además, el dispositivo incluye una lente ultra gran angular de 12 Mpx que también destaca por su gran calidad, aunque en esta versión del Pixel 8 se echa de menos la presencia de un teleobjetivo, sensor que sí está presente en su hermano mayor, el Pixel 8 Pro. No obstante, ambos modelos comparten una de las mejores cámaras selfi del mercado, proporcionando resultados sobresalientes.

Entre las novedades, resalta la utilización de la inteligencia artificial para mejorar las fotografías. Por ejemplo, el modo ‘Mejor Versión’ permite perfeccionar las fotografías de grupo, permitiendo seleccionar y combinar las mejores expresiones faciales de cada individuo de diferentes tomas, logrando así una imagen en la que todos aparecen en su mejor versión. Además, se pueden retocar las imágenes borrando elementos no deseados, moviendo a los protagonistas dentro de la imagen o incluso modificando la iluminación, eligiendo diferentes momentos del día como un atardecer o un amanecer.

Es importante mencionar que, aunque actualmente estas funciones de edición avanzada son exclusivas de los teléfonos Pixel, no están ligadas intrínsecamente al hardware del teléfono. Por lo tanto, podrían llegar en el futuro a otros teléfonos con Android a través de la propia aplicación de fotos de Google o mediante otras aplicaciones disponibles en la Play Store, ampliando así el horizonte de la fotografía móvil inteligente.

El Pixel 8 Pro es más grande y tiene más sensores y funciones, también es más caro Goo

La IA contesta al teléfono por nosotros

Además, las capacidades de inteligencia artificial (IA) del Google Pixel 8 se extienden más allá del ámbito fotográfico, proporcionando una serie de funciones útiles que facilitan la vida diaria de los usuarios. Una de estas funciones, ya vista en generaciones anteriores, es la capacidad de filtrar llamadas. Esta función permite que un asistente virtual atienda las llamadas en nuestro nombre, proporcionándonos la opción de tomar la llamada si es de nuestro interés, o de mantener al interlocutor en espera si no deseamos atender en ese momento, todo sin tener que interactuar con nuestra voz, ya que el asistente lo gestiona por nosotros.

Asimismo, el Pixel 8 introduce funciones de traducción y resumen de páginas web. Si nos encontramos con una página en un idioma diferente o con un contenido extenso que no deseamos leer por completo, el asistente virtual de IA puede traducir la página o generar un resumen del contenido, proporcionando una visión general rápida y precisa. Estas funciones recuerdan a las capacidades de otros generadores de lenguaje con inteligencia artificial, como Google Bard o ChatGPT, pero integrada en el ‘software’ del teléfono.

Lo peor: la batería

El apartado de la batería del Google Pixel 8 deja ciertamente un margen de mejora, especialmente en un mercado donde los competidores están elevando el nivel en términos de carga rápida y durabilidad de la batería. Una de las primeras desventajas que los usuarios encontrarán es la ausencia de un cargador incluido en la caja, una tendencia creciente entre los fabricantes que, sin embargo, no deja de ser una molestia, especialmente cuando se está desembolsando una suma considerable por un ‘smartphone’ de gama alta.

La capacidad de carga del Pixel 8 tampoco es algo que vaya a impresionar, con una potencia máxima de 27W que, en teoría, permite cargar el 50% del teléfono en 30 minutos y alcanzar el 100% en poco más de una hora. Sin embargo, la ausencia del cargador oficial en la caja impide verificar estas afirmaciones, lo que suma a la sensación de que se podría haber ofrecido más en este apartado. Y aunque así fuera, en el mercado hay teléfonos capaces de cargar el 100% del depósito en 20 minutos.

En el lado positivo, el Pixel 8 ofrece carga inalámbrica de 18W, lo cual es una comodidad añadida si se dispone de bases de carga inalámbrica en diferentes lugares, como en la mesilla de noche o en el lugar de trabajo. Esta característica puede ayudar a mantener la batería del teléfono a niveles aceptables a lo largo del día.

El tamaño compacto del Pixel 8 también influye en la capacidad de su batería, que cuenta con 4575 mAh. Aunque esta cifra no es despreciable, en los días de uso más intenso, el usuario podría encontrarse con la necesidad de realizar alguna carga adicional para llegar al final del día. En un uso intensivo, se puede llegar al final del día con una batería en torno al 25%, lo que sitúa al Pixel 8 en una posición desfavorable en comparación con otros competidores del mismo rango de precio o incluso más económicos.

Más cerca del ‘androide perfecto’

En definitiva, el Google Pixel 8 emerge como la mejor opción para aquellos que buscan el mejor teléfono Android compacto del mercado y no tiene nproblemas de presupuesto.

Su fortaleza reside en una combinación de hardware competente, software optimizado e inteligencia artificial avanzada que, al menos por el momento, le otorgan un carácter distintivo y ventajas competitivas evidentes.

El usuario que opta por el Pixel 8 lo hace con la confianza de adquirir un dispositivo que no solo perdurará en el tiempo, sino que también se mantendrá actualizado con las últimas versiones del sistema operativo, gracias al respaldo directo de Google como fabricante.

Sin embargo, aún con sus muchas virtudes, el Pixel 8 tiene áreas de mejora que podrían ser atendidas en futuras versiones. La batería y la ausencia de una verdadera carga rápida (con cargador incluido) son aspectos que deberían ser revisados para mejorar la experiencia del usuario. Asimismo, aunque el diseño del terminal es funcional y discreto, algunos usuarios podrían apreciar un toque más ‘premium’ en la estética del dispositivo.

Con un precio de salida de 800 euros, el Google Pixel 8 se acerca a la idea del "androide perfecto", brindando una experiencia Android pura y optimizada, acompañada de características únicas que le dotan de una ventaja en un mercado altamente competitivo. El Pixel 8 se posiciona así como una elección sólida para aquellos que valoran la funcionalidad, la durabilidad y la promesa de mantenerse al día con las actualizaciones y mejoras que Google pueda ofrecer en el futuro.

Google Pixel 8 - Caracterísitcas: