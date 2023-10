Diego García, candidato al Grammy Latino: “Me gusta cuidar los detalles, no coger atajos, quiero ser mejor cada día”

Ganar un premio Grammy Latino no está al alcance de cualquiera. En Aragón lo tienen Bunbury (mejor disco de rock en 2018 por ‘Expectativas’) y el músico e ingeniero de grabación Raúl Quílez por su trabajo en el disco de Paco de Lucía ‘En vivo conciertos España 2010’. El próximo 16 de noviembre, en la primera edición de los premios que se celebra en Europa (en Sevilla) puede añadirse a la lista el ingeniero de sonido y mezcla Diego García.

Zaragozano de 42 años, este músico y productor especialmente ducho en la mesa de sonido opta al galardón por sus aportes en la mezcla del disco ‘Quejíos de un maleante’, del madrileño Omar Montes. Montes salió de los Chavea Music Factory, reyes del rap gitano: en 2018 actuaron con amplio respaldo de la audiencia en el festival Pirineos Sur, por cierto. García es el responsable de aplicar su toque a varios temas del disco, lo que le hace acreedor a estatuilla personalizada si el álbum se alza con el Grammy Latino.

¿Qué es exactamente una mezcla sonora? El ingeniero tiene en la mesa un elemento del tema debajo de cada dedo, y ha de encontrar el balance justo para hacerlo brillar todo. Como dice Diego, "es pegar piezas de un mosaico sin que se noten las líneas de ‘loctite’, y hacer esa fotografía del trabajo que transmita una emoción genuina. Hay que mover adelante o atrás las cosas, reforzar momentos concretos y dotar al conjunto de nitidez. Haces de catalizador".

Notable repercusión

En el último lustro, la popularidad de Omar Montes ha subido hasta el infinito por razones ajenas a la música, pero la reciente candidatura al Grammy Latino le ha cambiado el chip. Eso sí, dice que si gana se comprará un jet privado. García, que es miembro con derecho a voto de la Academia de los Latin Grammy, no aspira a tanto. "Se nomina el álbum, y el premio reconoce a artista, productores e ingenieros de grabación, mezcla y mastering. Para mí sería un espaldarazo increíble, ya lo es estar nominado. La propuesta de trabajo llegó del productor Pedro Elipe, también zaragozano. Después de una escucha a ciegas de trabajos hechos por varios especialistas de España y Estados Unidos, me eligieron. Primero fue un tema en solitario y luego dos duetos,conEstrella Morente y Malú".

Diego tiene su marca, Audiofeeling, se desplaza a donde haga falta y cree haber encontrado su gran motivación vital en este trabajo. "La vida te va llevando. Venía de estudiar empresariales, trabajé en una tienda de instrumentos musicales y estaba bien, pero decidí irme a Madrid a estudiar una carrera de producción de audio, decisión que me cambió la vida. La universidad de Middlesex tiene allá un centro autorizado por convenio, el SAE Institute. Me gradué en Londres y empecé a trabajar en el estudio de Óscar Gómez, al que considero mi mentor".

Diego viene del rock, y a él vuelve cuando lo cree pertinente, pero estar a la vera de Gómez le mostró la riqueza de otras sonoridades. "Trabajé con músicos de Celia Cruz, de Paco de Lucía... disfruté y disfruto al máximo adentrándome en la música cubana, el flamenco, el latin jazz o la música urbana con artistas emergentes. Mezclo para otros y también hago grabaciones propias. Sigo en casa, en Zaragoza, aunque luego viaje para rematar proyectos: se puede operar así. La pandemia fue terrible por muchas razones, pero para mi gremio resultó menos traumática en lo referente a rutinas diarias:ya vivimos metidos en nuestros estudios".

Diego ha girado como técnico con artistas de la primera línea del pop comercial, como Ana Guerra o Cepeda, amén de Ara Malikian en la gira de ‘Mi primer Vivaldi’ como ‘stage manager’. "Me encantaba, por la calidad humana de la gente y las buenas condiciones laborales, pero quería avanzar en el terreno de la mezcla. Me autoexijo mucho, me gusta cuidar los detalles, no coger atajos, quiero ser mejor cada día".

Con los grandes

El zaragozano ha tratado con los más grandes de su sector: por ejemplo, Rafa Sardina o Jayson Joshua, mezclador para Rosalía o Beyoncé y un apóstol en la lucha contra el encasillamiento. "Omar Montes me ha dado la posibilidad de tener un Grammy, me ha encantado la mezcla de Serban Ghenea en el nuevo disco de los Stones y lleva años trabajando con música urbana o Bruno Mars o Adele. Yo acabo de mezclar el nuevo disco de Tako, que saldrá en breve. De cada cosa que he hecho he aprendido; Jayson nos compartió muchos trucos, y no le importa. A Rosalía le mezcló ‘Malamente’ gratis porque le entusiasmó haberse encontrado con un unicornio en la puerta de su estudio. Cada cual aporta desde su gusto y conocimiento".

Fiesta en Sevilla

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) será el escenario de la primera ceremonia de entrega que hacen los premios Grammy Latinos fuera de América. La gala se transmitirá por RTVE y la presentarán dos nominados esa noche (la mexicana Danna Paola y el colombiano Sebastián Yatra) junto a la actriz andaluza Paz Vega y la también intérprete y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Entre los artistas que actuarán esa noche están María Becerra, Bizarrap, Feid, Kany García, Carin León, Christian Nodal, Rauw Alejandro y Alejandro Sanz. La Junta de Andalucía ha firmado un acuerdo por tres ediciones de los premios; aunque el acto central es el 16 de noviembre, habrá actos de todo tipo relacionados con estos galardones en diferentes puntos de Andalucía entre el 10 y el 17 del próximo mes. Dentro de Sevilla están previstos eventos en el Teatro Lope de Vega, el Real Alcázar, el Casino de la Exposición, la Fábrica de Artillería y la Casa de Pilatos.

En la Plaza de España se celebrará la Santalucía Universal Music Week, con artistas como Pablo López, Lola Índigo, Juan Magán, Morat, Antonio Orozco o Aitana. En Granada (día 10) habrá homenaje al flamenco con Niña Pastori ¡(cuatro estatuillas de estos premios en su haber) y Carmen Linares y en Málaga se organizan Latin Grammy Sessions el día 13 con Mala Rodríguez y Beret.

Además de Diego García, hay otro aragonés nominado en la presente edición de los premios, la número 24. Se trata de Enrique Bunbury, en el apartado de mejor canción rock por ‘Alaska’, incluida en su último álbum, ‘Greta Garbo’.