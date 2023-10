Zaragoza sigue amando a los Beatles

En la madrugada del pasado 12 de febrero, el corazón del músico montisonense Iñaki Fernández dejó de latir. Tres décadas de perfección a la hora de reinterpretar el repertorio ‘beatle’ concluían así de manera abrupta, dejando la terrible sensación de orfandad que asola a los allegados de alguien que se va de pronto. Además de darle al cancionero de los de Liverpool acompañó como guitarrista a José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell, Carmen París o Puturrú de Fuá. Tenía 71 años muy bien afinados, y la música seguía siendo su clorofila.

Sus amigos organizaron un concierto homenaje el pasado 24 de junio, en la que parecía que iba a ser la última aparición de The Green Apples, pero hubo un ‘encore’ el pasado sábado 14 de octubre. Su hijo Gaby, vocalista y guitarrista de la banda desde su formación en 1993, puntualiza que ahora sí se cierra el capítulo ‘greenapple’. “No me parecería normal sin Iñaki. Resultaría duro seguir en lo personal, además. A veces no resultaba fácil tocar con tu padre, eres el hijo de Iñaki, no Gaby, pero por otro lado es muy bonito, no todo el mundo puede tener eso en su currículum. A la gente también le gustaba: dialogábamos con las guitarras”.

Gaby e Iñaki compartían el gusto por ciertas canciones del repertorio de los Fab Four. “Mi padre las llamaba las caras B. Yo me quedo con la época psicodélica, de ‘Rubber soul’ en adelante, y canciones como ‘I am the walrus’, o el ‘White album’ casi al completo, además de ‘Sgt. Peppers’, claro”. Raúl Kerkhoff, cofundador del grupo, coincide en esa deriva. “Sí, las canciones preciosas, como les llamábamos, incluyendo también las del denostado ‘Beatles for sale’, por ejemplo”. Raúl recuerda sus primeros bolos con Iñaki. “En el 87 teníamos un grupo de blues, La Plantación, con Joaquín Pardinilla y Paco Cester. Luego llegó The Green Apples: Gaby, Josu, José Gregorio, Héctor... fueron buenos años”.

Una ciudad ‘beatle’

Enrique Barcelona es uno de los grandes dinamizadores (junto a Juan Agüeras, Pedro Abío, Octavio Lozano, Javier Tarazona, Ricardo Gil o Alfonso Spatolisano) de la pasión en Zaragoza por la banda más famosa de Liverpool. “Con The Green Apples fui dos años de mánager al principio, pero mi trabajo no me dejaba dedicarles todo lo que necesitaban. Luego me he ido involucrando en muchas actividades, además de mi pasión coleccionista personal: me gusta recorrer lugares icónicos de los Beatles y reproducir fotografía suyas en ellos”.

Barcelona organizó varios años en Las Armas la actividad de la ‘Azotea de los Beatles’, recordando el famoso último concierto del grupo en AbbeyRoad. “Era un sitio perfecto. Se han considerado otros, como Mozota recientemente, pero no sé si volverá. Quizá la gente de Nowhere Beat, que hacen un gran trabajo, pueda replanteárselo”.

El pasado día 14 de octubre, el concierto de The Green Apples fue la guinda a un día ‘beatle’ muy completo. “Aunque se hizo un poco a toda prisa, queríamos meter más actividades. Tuvimos nuestro club de fans, Sergeant Beatles Fan Club, pionero en España. El club tenía su revista, ‘The Beatles Garden’, diseñada por Pilar Júlvez, que sacó 67 números muy completos y editó cedés. Lo dejamos en 2017 porque mantener de manera altruista una revista en papel era complicado. De cuatro anuales pasamos a dos: se nos apoderó un poco a todos. Se hicieron entrevistas a George Martin, el productor del grupo, al jefe de prensa de la banda Derek Taylor, a Robert Freeman, fotógrafo de varias portadas de los Beatles, o a Pete Best, el llamado ‘quinto beatle’”.

El club llegó a tener casi 2.800 socios, incluyendo miembros de Alemania, Inglaterra o Japón. “Fue fantástico –explica Barcelona– nos juntábamos en Liverpool, íbamos a ver a McCartney en grupo... y nos abríamos a otras bandas afines: también hicimos una jornada sobre los Kinks en Las Armas con grupos de Zaragoza y Huesca”.

Desde niño

La de Juan Agúeras es una historia ‘beatle’ que ocupa toda su vida. “Ya tengo 61, y el primer impacto fue a los 10, veraneando en Comarruga allá por 1972. Con unos amigos, los Parra, oí allá las sesiones del ‘Get back’ del 69; no era una buena grabación, pero me dejó huella. Me voló la cabeza. Al año siguiente, mi hermana mayor fue a Francia y trajo de allá los álbumes rojo y azul, que se reeditaron y remasterizaron en 2010. ¡Casi me da un infarto! No había oído algo igual en mi vida”.

Desde ese momento, la vida de Agüeras (quinta generación de joyeros, con su negocio asentado en el número 20 de la calle Torrenueva) fue ‘beatle’, con la banda y con cada miembro por separado. “McCartney es mi favorito y hemos coincidido varias veces, pero tengo la suerte de haber conocido también a Harrison en 1992, en Londres, por pura casualidad, y a Ringo en 1998".

Agüeras atesora un recuerdo único. "El 29 de marzo de 2003 vivimos un 'meet & greet' en el Palau Sant Jordi con Macca, que grabó un saludo a nuestro club. Ese saludo se grabó en un cedé y se envió a todos los socios: se trata de un recuerdoi de valor incalculable para todos nosotros”. La semana pasada, Agüeras cenó con Pattie Boyd –exesposa de George Harrison y de Eric Clapton– en Sevilla, durante el encuentro Beatlefeast. Allí estaba también Julia Baird, hermana pequeña de John Lennon.

No puede quedarse en el tintero la agrupación zaragozana Nowhere Beat, dedicada desde 2014 a tocar canciones de John, Paul, George y Ringo. Su actuación en la Azotea de las Armas en 2019 es un recuerdo venturoso para la afición. Siguen en activo:hace tres semanas actuaron en la sala Rock&Blues de Zaragoza.