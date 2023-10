El fotoperiodista Gervasio Sánchez, nombrado Ciudadano de Honor de Sarajevo

El Ayuntamiento de Sarajevo ha nombrado ciudadanos de honor al fotoperiodista y colaborador de HERALDO, Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959), junto al fallecido director francés de teatro François Tanguy y al director de orquesta Riccardo Mutti.

Este valioso reconocimiento de la capital bosnia está dedicado "a la valentía y la audacia de un hombre que, con sus fotografías y reportajes, transmitió la verdad desde la sitiada Sarajevo", según señala el consistorio de la ciudad en un comunicado.

"Su fotografía más famosa del Ayuntamiento de Sarajevo, a través de cuyas ruinas irrumpe un irreal rayo de luz, se exhibe hoy en varios museos de todo el mundo", argumenta el Ayuntamiento bosnio.

Biblioteca de Sarajevo. Gervasio Sánchez

Junto a Gervasio Sánchez también han recibido la misma distinción, "grandes amigos de Sarajevo, el director de teatro francés François Tanguy a título póstumo, y el director de orquesta mundialmente conocido, el maestro Riccardo Muti".

Tras conocer la noticia, Sánchez, visiblemente emocionado, ha señalado: "No tengo palabras para expresar todo lo que significa este gran honor y apenas puedo hablar. Por suerte estoy en mi casa solo y puedo llorar a mi antojo".

"Conocí Sarajevo en septiembre de 1981 en un viaje con mi amigo José Antonio Clua a la antigua Yugoslavia. Me enamoré de la ciudad. Luego a partir de mediados de 1992 la vi herida y destruida y vi morir a muchos ciudadanos, entre ellos una bebé de 82 días llamada Nalena Skorupan. He regresado muchas veces a esa ciudad que mi favorita y la he visto renacer de las cenizas", ha explicado el fotoperiodista.

"Ningún premio que he recibido tiene la entidad emocional de este por lo que significa Sarajevo en mi vida" (Gervasio Sánchez)

Y añade que "en Sarajevo he visto pasear a la vida y la muerte juntas como en ninguna parte del mundo. Ningún premio que he recibido tiene la entidad emocional de este por lo que significa Sarajevo en mi vida".

El cerco de Sarajevo duró desde abril de 1992 hasta diciembre de 1995, unos tres años y ocho meses. Gervasio Sánchez conoce bien lo que allí ocurrió porque viajó a Bosnia 12 veces durante la guerra y porque ha vuelto unas 15 veces después. Con su cámara recogió la destrucción y la reconstrucción, las vidas destrozadas y lo que fue de ellas años después. De uno de sus viajes, en el 2008, surgió la idea de empezar a buscar a los niños que retrató en blanco y negro en las calles del Sarajevo sitiado. “Como periodista quiero saber que ha pasado con los protagonistas de mis fotografías. Tengo la necesidad de saber qué ha ocurrido con ellos”, explicó Sánchez.

Dentro de las distinciones anuales que concede esta capital, se ha otorgado también la placa de la ciudad de Sarajevo al destacado astrofísico de Bosnia y Herzegovina, Tei Temi, y al activista y humanitario, a título póstumo, Goran Bubal.

Los premios se entregarán el 25 de noviembre, que es el Día de la Estadidad de Bosnia y Herzegovina, durante una ceremonia.