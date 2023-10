Cristina Grande: "Se me hizo muy larga la infancia"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?Feliz a ratos, aunque no tengo muchos recuerdos de la infancia, que se me hizo muy larga.

¿Qué le hizo reír por primera vez?Mi tía Amanda, la hermana pequeña de mi madre, pasaba muchas temporadas en mi casa. Me hacía reír sin parar cuando imitaba el glugluteo de un pavo. Aun ahora le digo de vez en cuando que haga el ‘glugluglú’ y siempre me hace reír.

¿Qué le hizo llorar?Era muy llorona. Lloraba por cualquier cosa. Me decían que era demasiado sensible. Recuerdo la llorera que me pegué cuando anunciaron por la radio la muerte de Nino Bravo.