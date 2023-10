El legado de Loscertales, como síntoma

El legado de Loscertales es una rareza en España: no han abundado los fabricantes de muebles con tal nivel de excelencia como para que sus diseños fueran aceptados como piezas valiosas del patrimonio histórico-artístico. Los de esta empresa familiar zaragozana, una de las primeras referencias de las artes decorativas el siglo pasado, sí alcanzaron tal consideración, también internacionalmente, y han terminado incorporándose como una donación al archivo de la Universidad de Navarra. Salen más de 12.000 documentos de Aragón, fundamentalmente planos a escala real de los muebles creados por la firma entre 1890 y 1995, porque, según sus custodios hasta ahora, no ha habido aquí quien los quisiera verdaderamente.

Aunque no se vayan muy lejos y la digitalización y democratización de las consultas facilitará el acceso a los mismos, la historia de Loscertales ya no se contará de primera mano allá donde ocurrió. Es un nuevo episodio de sensible descapitalización patrimonial cuando no ha pasado ni un año, por ejemplo, desde que el coleccionista zaragozano Javier Lacruz vendiera al madrileño Museo Reina Sofía su colección de más de 100 cuadros y 200 dibujos del Grupo de Trama, el que compusieron en la Barcelona de los años 70 los pintores Xavier Grau, José Manuel Broto, Javier Rubio y Gonzalo Tena con Federico Jiménez Losantos como escritor e ideólogo, todos aragoneses menos el primero, un colectivo clave en el devenir de la abstracción y las vanguardias artísticas en general en España. Lacruz llevaba lustros ofreciéndola aquí, según se quejaba amargamente, sin pedir dinero por ella.

La marcha de archivos y colecciones es un síntoma más de la falta de músculo cultural en Aragón tanto en la administración pública como en el sector privado. Sin necesidad de echar la memoria muy atrás, se descubren pronto otros legados relevantes, sobre todo bibliográficos, que han terminado fuera, o disgregados, tras penar largamente sus depositarios buscándoles un destino en casa.