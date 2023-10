Una artista desconocida cuelga sin permiso su obra en un gran museo alemán

Desmontar una exposición y descubrir que una obra ha desaparecido es la pesadilla de todo director de museo. Pero descolgar los cuadros y encontrarse con que sobra uno cuyo origen es desconocido puede resultar más desconcertante aún. Es lo que ha sucedido en la Bundeskunsthalle, el gran Pabellón Federal de Arte en Bonn, cuyos responsables se vieron sorprendidos al encontrarse colgando en una pared un pequeño cuadro no catalogado que alguien había logrado introducir de contrabando y colocar en la exposición sin que nadie lo advirtiera.

Toda una proeza de la hasta ahora desconocida y joven artista alemana Danai Emmanouilidis, quien ha confesado que "siempre quise colar un cuadro en una exposición", sin ser consciente del revuelo causado en el gran centro de arte de la antigua capital de la República Federal. Los responsables del museo habían lanzado horas antes un mensaje en las redes sociales confesando su sorpresa al descubrir el cuadro cuando procedían a retirar las obras de la exposición temporal 'Quienes somos' sobre el tema de la migración.

"Durante el desmontaje hemos descubierto que había una obra de más en nuestra exposición. Alguien nos ha colgado un cuadro en la muestra. Lo encontramos muy divertido y queremos conocer al artista. Por favor, llámenos. No tendrá problemas. Palabra de honor", reza el mensaje lanzado por la comisaria de la exposición recién clausurada, Johanna Adam, quien ha confesado que "nunca nos había sucedido algo así".

"Contar con una cuadro de más en una muestra siempre es mejor a que falte uno, aunque esto último, por suerte, no nos ha pasado nunca. Eso sí la sorpresa fue enorme", explicó la experta en arte. La obra, el pequeño retrato de una mujer de aspecto oriental, desnuda, con largo cabello oscuro, gruesos labios pintados de carmín y mirada directa al espectador, apareció pegada a la pared con cinta adhesiva en un lugar del museo no vigilado por las cámaras de seguridad por carecer de obras relevantes y solo duplicados sin valor.

"No hacemos registros físicos a nuestros visitantes y al tratarse de un cuadro pequeño, uno puede imaginarse que se pudo introducir de manera inadvertida escondido bajo un jersey", presumía Johanna Adam antes de que la autora diera señales de vida. Danai confesó después que había colado su obra en el museo escondido bajo la sudadera que vestía para colocarlo en un lugar en el que no fuera observada mientras lo hacía. Y subrayó que no eligió el museo a la ligera, sino intencionadamente, porque "la migración juega un papel relevante en mis obras".

La artista que ha saltado a la fama de manera inusual, explicó en declaraciones emitidas por la cadena pública de televisión ARD este viernes que su obra retrata a una modelo australiana llamada Georgia Polks y que logró colar el cuadro el pasado 1 de septiembre, por lo que ha estado colgado casi mes y medio sin que lo advirtieran los responsables del centro cultural. Una vez contactada, el museo quiere decidir con Danai Emmanouilidis qué hacer con la obra. Johanna Adam ha destacado que el cuadro no es propiedad de la Bundeskunsthalle y propuesto que sea subastado con fines benéficos.