El actor Juan José Ballesta, acusado de agresión sexual por una amiga

El actor Juan José Ballesta ha sido acusado de agresión sexual. La denunciante es una amiga de la infancia del reconocido actor, famoso por su papel de 'El Bola'. Los hechos habrían sucedido en julio durante una noche de fiesta en la que se consumieron drogas. Ahora tendrá que comparecer en un juzgado de Parla en calidad de investigado. Lo hará el 7 de noviembre.

La noticia la hizo pública este lunes el programa de Ana Rosa en Telecinco, que ha tenido acceso en exclusiva a la denuncia. Según la mujer, de 47 años, el intérprete habría introducido su mano en su ropa interior y le habría realizado distintos tocamientos. Ambos, además, fueron vecinos durante un tiempo. Ballesta no ha sido detenido, solo localizado, y ha sido citado para comparecer ante el juez de su localidad natal, donde reside.

Ballesta fue protagonista este verano en el programa 'La última noche', conducido por Sandra Barneda en Telecinco. El artista, acostumbrado a no tener pelos en la lengua, se abrió en canal ante las preguntas de la presentadora. Tanto es así, que se vivieron momentos de mucha emoción. Uno de ellos fue cuando el madrileño recordó la ruptura con Verónica Rebollo tras 15 años juntos y un hijo en común. A pesar de llevar separados desde enero de 2021, el actor la considera la mujer de su vida: "Siempre la llevo en mi corazón", admitió. "Hemos estado muchos años juntos, somos familia. Aunque no vivamos juntos, es mi familia y lo que le pase a ella, me pasa a mí. Además, nos llevamos bien. Vive a dos calles de mí".

Un Goya nómada

Aunque el éxito llegó a su vida a la temprana edad de los 12 años, asegura que la fama no le ha cambiado. Continúa viviendo en su barrio y sigue teniendo a los mismos amigos de siempre. Fue Goya revelación por la película 'El Bola'. "Ese Goya estuvo en muchos sitios porque yo siempre he dicho que ese Goya es de todos. A lo mejor me lo pedía un amigo para un bar y lo tenía una semana expuesto, me lo pedía un amigo que quería sacarse una foto con su padre. Ahora lo tiene mi amigo Óscar García Pelayo. Le hacía ilusión tenerlo un tiempo y le dije 'toma, tenlo", explicó.

En una entrevista con Jordi Évole, el actor habló sin tapujos sobre el 'bullying' que sufrió en su infancia. "Mi madre bajaba muchas veces a la puerta del colegio, siempre estaba ahí para defenderme". Y su padre le dio una lección para sobrellevar el acoso escolar. "Él siempre me decía que nunca me metiera con nadie, pero que no me dejara pegar por nadie. O sea, que nunca me dejara poner la mano encima por nadie. Me decía: 'Si te pegan, pega', y yo le diría lo mismo a mi hijo", reconoce.

También hizo referencia al caso de su presunta desaparición, que a su juicio fue más una desconexión. Ballesta aseguró que su entorno más cercano sí conocía su paradero: "Yo siempre he sabido donde estaba, mis amigos y la familia también. Lo único que hice fue dejar las redes sociales. Estaba muy estresado, viciado, me enganché a contar toda mi vida ahí. Me lo recomendó mi representante y mi madre", aclaró.

En noviembre de 2022 regresó al cine dando vida a Lucio Urtubia, el 'Robin Hood navarro', un anarquista atracador y falsificador en 'Un hombre de acción', una entretenida cinta que desaprovecha a un personaje con aristas. Supuso su vuelta cinco años después de 'Oro'. La cinta de Netflix esquiva los aspectos más controvertidos del personaje, como el frustrado rapto del nazi Klaus Barbie en Bolivia o su mediación en el secuestro del diputado Javier Rupérez por ETA. 'La pulga y el elefante' es el título que se barajó para el filme (se mantiene como subtítulo), tomado de una conversación ¿real? que mantienen el protagonista y 'Che' Guevara en un baño del aeropuerto de París. "Una pulga no puede acabar con un elefante", alecciona el revolucionario ante la propuesta del protagonista de acabar con el capitalismo inundando el mercado de dólares falsos.

Conduciendo a 180 km/h

En diciembre de 2021 vivió un episodio polémico al conducir a 180 kilómetros por hora. Tras la ruptura con su última pareja, Jacqueline, el actor se juntó con unos amigos en un coche en los que se les veía circulando a más de 180 km/h por la carretera mientras documentaban la 'hazaña' en un vídeo que Ballesta publicó más tarde en sus redes sociales. En él, se podía ver la velocidad a la que iba el coche que ocupaban el actor y sus amigos.

"Estaba triste y vinieron mis amigos y para animarme le dieron caña al coche, por eso les decía 'Me vais a matar'. Pero que ni drogas, ni alcohol ni nada. El fallo fue mío por colgarlo en las redes, pero fue una tontería". "Me está llamando la familia que he salido en 'Socialité' diciendo que voy hasta el culo de drogas. ¿Qué drogas? Jengibre", quiso dejar claro, muy enfadado con el programa 'Socialité' por emitir esas imágenes sin haberle preguntado antes por su versión.