Clásicos contemporáneos

El título de clasicismo se aplica tradicionalmente a una época y a un estilo dentro de la considerada música culta. Sin embargo, el concepto ha desbordado esos parámetros y hoy incorpora a músicas y autores recientes señalados con un marchamo de calidad.

De ese modo, hay orquestas sinfónicas y conjuntos instrumentales dedicados a difundir estos temas, como es el caso del Délica Consort, que el sábado, día 7, ofreció un concierto en el Auditorio adaptando composiciones de grupos tan famosos como los Beatles, Queen o Abba, a los que se añadieron autores tan notables como Leonard Cohen o Michael Jackson.

Délica Consort lo conforman diez mujeres con instrumentos de cuerda amplificados, más piano y batería, resaltada su actuación por juegos de luces diseñados para colorear una ambientación apropiada al desarrollo del espectáculo. La ejecución danzante de las tres solistas –dos violines y una viola– al borde del escenario añadió dinamismo a las melodías concatenadas, con pausas para tomar aliento y recoger aplausos. Alternaron con acierto los episodios de resonancia pop y rock con las baladas líricas.

Fueron desfilando por la sala melodías tan conocidas como ‘Let it be’, ‘Yesterday’ o ‘Twist and Shout’, de los Beatles, entreveradas con ‘Mamma Mia’, ‘Money, Money, Money’ o ‘Dancing Queen’, de ABBA, y ‘Somebody to love’, ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Show must go on’, de Queen; una veintena larga de temas en total, todos cargados de energía electrizante que entusiasmó al público, en gran parte maduro, que acudió al concierto.

Para entonar el ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen, se invitó a los asistentes a encender las linternas de sus móviles, consiguiendo incrementar la implicación de los aficionados que prácticamente llenaron la sala Mozart. Délica Consort revitalizó con sus versiones una época que ya puede considerarse clásica.