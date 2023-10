Jon Fosse, "abrumado" por ganar el Nobel de Literatura: "Después de esto, todo es cuesta abajo"

El escritor noruego Jon Fosse, recién nombrado ganador del Premio Nobel de Literatura, se ha mostrado feliz por el galardón recibido este jueves y ha reconocido estar "abrumado, muy feliz y agradecido", según ha desvelado su editorial noruega Samlaget, a través de un comunicado.

"Elijo ver este premio como un premio para la literatura", ha afirmado el escritor , que añade que "no se llega más alto que el Premio Nobel". "Después de esto, todo es cuesta abajo", ha comentado.

Fosse lleva años entre los favoritos al premio, según ha confesado a la cadena noruega TV2. "Estoy acostumbrado al suspense y a no conseguirlo. Así que fue un poco inesperado para mí", ha apuntado.

Es el cuarto noruego que recibe el Premio Nobel de Literatura, y el primero en 95 años. Anteriormente lo recibieron Sigrid Undset (1928), Knut Hamsun (1920) y Bjornstjerne Bjornson (1903). Una de las primeras felicitaciones a Fosse ha sido la del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, que ha tachado al escritor de "excepcional".

"Un gran reconocimiento a un escritor excepcional que impresiona y conmueve a personas de todo el mundo. ¡Toda Noruega le felicita y está orgullosa hoy!", ha publicado en 'X'.

La academia sueca le ha reconocido con el Premio Nobel por "sus obras de teatro innovadoras y su prosa que da voz a lo indecible" y ha destacado que hoy en día es uno de los dramaturgos más representados en el mundo y "cada vez más reconocido por su prosa".

"La condición humana es el tema central de su obra, independientemente del género, y presenta situaciones cotidianas que son instantáneamente reconocibles en nuestras propias vidas", ha agregado la academia.

Para la institución, la "radical reducción" del lenguaje en la obra del autor noruego y su acción dramática "expresan las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos más simples".

La irrupción como dramaturgo del premio Nobel se produjo con la publicación en 1999 de 'Someone Is Going to Come'. Desde su debut como escritor en 1983 con la novela 'Raudt, svart', ha escrito más de 55 obras entre teatro, novela, poesía y ensayo. En 2007, fue nombrado caballero de la Ordre nacional du Mérite de Francia.

La obra de Jon Fosse "se sale de todo lo que se ha escrito", ha asegurado a EFE Beatriz González, que dirige la editorial De Conatus y que publica en español al autor noruego.

Una editorial pequeña e independiente con solo cinco años de trayectoria y que ha recibido con una gran felicidad la noticia de que la academia sueca había decidido conceder el Nobel de Literatura 2023 a Fosse por sus innovadoras obras de teatro y su prosa "que dan voz a lo inefable".

Un autor por el que apostaron desde el principio y que se ha convertido en el "mascarón de proa" de la editorial, ha indicado González. Precisamente, en noviembre publicará completa su obra "Septología" -dos de cuyos volúmenes fueron finalistas al Booker Internacional en 2020 y 2022-, en un libro de 792 páginas.

Un libro que tardó cinco años escribir y que tiene una arquitectura construida a partir de siete partes o libros y que han ocupado cuatro volúmenes en su edición en español -"El otro nombre I" (volumen I ), "El otro nombre II" (volumen II, "Yo es otro" (volumen III-V) y "Un nuevo nombre" (volumen VI-VII).

Precisamente se acaba de publicar también en España la novela "Mañana y tarde" del flamante Nobel de Literatura, una coedición de De Conatus con Nórdica.

El editor de Nórdica Diego Moreno ha destacado a EFE que Fosse, como narrador, tiene la gran virtud "de hablar del alma humana de la vida, la muerte y el amor, con el punto místico que esta presente en sus libros. Y lo hace con mucha sencillez" y con un "tono humilde" habla de la vida y la muerte.

Como hipnótico le describen ambos editores. De Fosse resalta Beatriz González su forma poética, el ritmo y la cadencia que convierte su obra en un texto muy literario.

Porque su literatura es "muy especial", al igual que el propio autor, un hombre "reflexivo y callado", dice la editora de De Conatus, para la que la hacer llegar a los lectores la obra de Fosse ha sido como "una travesía en el desierto".

Por eso considera que este premio Nobel es un reconocimiento también a las pequeñas editoriales independientes que apuestan por autores "difíciles" de hacer llegar al público.