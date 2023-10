El Museo de Zaragoza estará cerrado dos años y sus Goyas se expondrán en otro lugar

Goya, Goya y Goya. La comparecencia ayer del director general de Cultura de la DGA en una comisión de las Cortes regionales sirvió para constatar que su gran apuesta cultural para los próximos años será la figura del pintor aragonés. Y sirvió también para confirmar que pintan bastos para el proyecto de Orquesta Sinfónica de Aragón. "La Fundación Sinfónica tendrá que encontrar su espacio -dijo Pedro Olloqui-. No es verdad que en Aragón no se programe suficiente música clásica. Aquí lo que ha habido es una voluntad de competir con el Ayuntamiento de Zaragoza y yo no asumo eso". Olloqui destacó, eso sí, que una de sus líneas de trabajo será la de "llevar la música clásica a todo el territorio aragonés", aunque habrá que ver cómo.

Con Goya fue muy expresivo. El pintor aragonés "va a ser el gran protagonista de nuestro trabajo cultural en los próximos años -dijo-. Porque Goya es lo que es, porque fue aragonés, porque fue de Zaragoza... Y, si no, hubiera sido otra cosa, como lo fue Sorolla u otros pintores emblemáticos. Pero si Goya es genio es por su maestría técnica, pero sobre todo por su pensamiento. Y su pensamiento, lo que es, es fundamentalmente aragonés".

La fecha marcada es el 16 de abril de 2028, cuando se cumplirá el bicentenario de la muerte del artista, pero las actividades comenzarán de inmediato. Olloqui anunció que el departamento trabaja "en un plan director del bicentenario, que presentaremos en fechas próximas y que tendrá por bandera la colaboración institucional. Es insoportable pensar que entre aragoneses competimos por la paternidad de Goya".

Las actividades en torno al pintor de Fuendetodos arrancarán el año que viene. "Celebraremos al Goya muralista porque se cumple el 250 aniversario de las pinturas de Aula Dei". El director general fue ambicioso al asegurar que se plantean "intervenciones muy novedosas, que sorprenderán no solo en Aragón sino también en toda España". Intervenciones que supondrán una fuerte inversión, y por eso anunció que el próximo año "habrá un incremento de entre el 12 y el 15% del presupuesto para nuevas actividades". Todo ello, después de asegurar que "hemos heredado una situación de quiebra técnica en el área de Cultura".

No acabaron ahí los comentarios en torno a Goya y su figura. Al hablar del Museo de Zaragoza, que cerrará sus puertas el próximo 2 de noviembre para someterse a importantes obras de rehabilitación y adecuación, Olloqui ofreció un dato que hasta ahora no se manejaba, y es que los trabajos obligarán a cerrar el museo dos años, no año y medio. Los primeros 18 meses de cierre, ya conocidos, se deben a las obras que va a costear el ministerio (350.000 euros). Y a ellos se añaden seis meses más para el acondicionamiento y el amueblamiento de los nuevos espacios (730.000 euros más, a cargo del Gobierno de Aragón).

El aniversario de la Seo

"Esto pone al museo en una situación muy delicada -subrayó Olloqui- y el cierre afecta a uno de sus mayores tesoros, la colección goyesca. Estamos estudiando alternativas para que los aragoneses puedan seguir contemplando y disfrutando de esas obras, y muy pronto anunciaremos cuál es la mejor solución". Todo indica, pues, que todas, o al menos algunas de las obras, se mostrarán al público en otro lugar.

Anunció que va a "reactivar" dos convocatorias perdidas dentro del Premio de las Letras Aragonesas, las de Mejor Trayectoria Profesional y Mejor Libro, y que se volverá a fallar el Premio Aragón Goya.

Añadió que se está trabajando ya "en el mejor proyecto museístico posible para el monasterio de Sijena", que se reforzarán los programas de fomento de la lectura, que buscará más rentabilidad para la Red de Espacios Escénicos y que el 25 de noviembre se celebrará el 25 aniversario de la reapertura de la Seo y de la apertura de las pinturas de Aula Dei a las visitas de mujeres.