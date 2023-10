Ana Marquesán: "Ojalá este galardón traiga puestos de trabajo destinados a la gente joven"

El Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual correspondiente a 2023, que se hizo público ayer, no cogió completamente de sorpresa a la zaragozana Ana Marquesán, de 64 años. Marquesán ha dedicado los últimos 34 años a la gestión y dirección del Departamento de Archivo e Investigación de la Filmoteca de Zaragoza, donde le dieron la noticia: el galardón le sorprendió trabajando, como ocurre a los buenos artistas con la visita súbita de la inspiración.

"Sabía que estaba propuesta, pero cada año hay muchas propuestas y la verdad es que no esperaba ganar. Han llamado del Ministerio de Cultura para ver si podía recibir una noticia, y la he recibido -comentaba ayer Marquesán en una suerte de felicidad contenida- y, sí, me he alegrado mucho".

Las tres décadas y media que ha dedicado a su actual cometido vienen precedidas de estudios universitarios (licenciada en Filosofía y Letras, sección Filología Hispánica en 1983 por la Universidad de Zaragoza) y una década de pertenencia a la rompedora compañía de teatro El Grifo, que marcó literalmente un antes y un después en las artes escénicas locales. En 1984 comenzó a dar clases de lenguaje teatral y audiovisual, así como de historia del cine. También participó en el programa ‘Este no es el tercer canal’ emitido por TVE en Aragón, e hizo de ayudante de dirección en la serie ‘Pedro Saputo’, basada en el libro de Braulio Foz y rodada en Almudévar.

Una tarea ímproba

Ana Marquesán ama su trabajo. "Llevamos muchos años recuperando el patrimonio cinematográfico español e internacional. Todas las filmotecas del Estado español han ido colaborando en la recuperación de distintos archivos fílmicos y, por tanto, de nuestra memoria histórica en imágenes. Llevo más años en esto que otros, y no es habitual recibir reconocimientos por nuestra tarea. Hoy ha tocado en el trabajo, las primeras felicitaciones han sido de compañeros y poco a poco han ido llegando más".

Ana andaba ayer enfrascada en una tarea muy concreta. "Estaba estudiando las últimas películas de Manuel Gutiérrez Aragón. Este viernes 6 de octubre se celebra el Día del Cine Español, y llevaremos a la Filmoteca de Cataluña varias películas que hemos restaurado. Una de ellas, que ya se presentó aquí en su día, es ‘Furtivos’ de José Luis Borau, de la cual Gutiérrez Aragón fue coguionista".

La profesional zaragozana no tiene muy clara la tarea que le ha dejado más satisfecha: han sido muchas. "Sí sé aquellas que han resultado más agotadoras, las que iban en latas enormes y muy pesadas. El archivo Tartaj, por ejemplo, estaba conservado en muchas latas y tenía muchísimos títulos. Luego hubo otros más livianos pero complicadísimos de conseguir y trabajar, como la ‘Salida de misa’ de Eduardo Jimeno. En realidad, cada película y colección tienen su historia".

Cuestión de talento

Marquesán no quiso dejar pasar la oportunidad de romper un par de lanzas por el talento fílmico aragonés, desde Chomón a Buñuel, Forqué, Florián Rey, Borau,Saura y más recientemente, el relevo generacional que personifican Paula Ortiz, Pilar Palomero o Javier Macipe, entre otros. "Creo que cuando la España cinéfila reflexiona sobre ese dato sí se da cuenta de esa abundancia de talento aragonés, voy a ser optimista. Lo que ha faltado en Aragón es industria cinematográfica, pero sí talento, ganas y mucho intelectual preparado. Y tengo claro que nos seguiremos expresando bien con imágenes en movimiento, da igual quiénes, no importa el formato".

La galardonada tampoco quiere olvidar su etapa en El Grifo, compañía a la que ingresó con apenas 16 años de edad. "Los de mi generación tuvimos la suerte de vivir la época de la Transición y la verdad es que nos tocó lo mejor, descubrirlo todo y tener acceso a todo".

Al valorar su premio, y a pesar de la indudable relevancia del mismo en el sector, Marquesán huyó de alharacas. Una cuestión de carácter, más allá de que tenga cubierta su cuota de piropos profesionales. "Zaragoza sigue siendo un punto de encuentro plural, y una fuente de grandes creadores. Que hayan mirado hacia aquí desde Madrid es bueno, pero ojalá este galardón traiga puestos de trabajo destinados a la gente joven. Lo importante es que se dé seguimiento al trabajo desarrollado y se continúe así la labor de catalogación y preservación del patrimonio fílmico nacional".