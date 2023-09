La primera película de ‘Haikyuu!!’ ya tiene fecha de estreno

Han pasado varios meses desde el anuncio de que la popular serie anime ‘Haikyuu!!’ finalizaría con dos películas y, desde entonces, el silencio había sido absoluto. Sin embargo, ya hay fecha de estreno para el primero de los largometrajes.

‘Haikyuu!!’ es un anime japonés, cuya trama gira alrededor del equipo de voleibol masculino de la escuela Karasuno. En concreto, la historia se centra en Hinata Shoyo, un joven de poco más de 160 cm de altura que busca convertirse en el as del equipo, igual que lo hizo hace años su ídolo, al que conocen por el apodo de ‘Pequeño Gigante’. A lo largo de la serie, el equipo participa en campeonatos, hace rivales y amigos y se convierte lentamente en un unidad.

Esta película, que se estrenará el 16 de febrero, recibe el nombre de ‘Haikyuu!! Movie: Gobisuteba no Kessen’ (que se traduce como ‘Haikyuu!! la Película: Batalla del Basurero’ y viene después de más de dos años del final de ‘Haikyuu!! To the Top’, cuarta temporada del anime. Cubrirá el partido del Karasuno contra el Nekoma en los nacionales del torneo de primavera, que, tal como adelanta el ‘teaser’, será la trama principal de la película. Además, se ha compartido también la primera imagen promocional.

Imagen promocional de la primera película de 'Haikyuu!!' Haikyuu!!

La noticia ha despertado el interés de las redes sociales, que han expresado su alegría por el anuncio. Sin embargo, muchos de los fans han querido recordar también la gran cantidad de capítulos del manga original que quedan por animar y el temor de que dos películas no sean suficientes para cubrir todos los eventos del arco final.

Por ahora, se desconoce cuando podría producirse el estreno internacional de la película, ya que la fecha anunciada corresponde solo a Japón. No se sabe cuándo podría llegar a España ni si se podrá ver en cines aragoneses.