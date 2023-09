El cantante Rodrigo Cuevas: "Las lenguas españolas en el Congreso son un paso grande hacia el respeto"

El cantante Rodrigo Cuevas, quien publica nuevo álbum 'Manual de romería' (Sony Music), celebra que las lenguas españolas cooficiales hayan llegado al Congreso de los Diputados, calificando esta medida de "paso grande hacia el respeto".

"Qué bien, es una maravilla y por fin están ahí. Es un paso grande hacia la igualdad y el respeto y me parece genial", ha señalado en una entrevista con Europa Press el músico, quien combina el asturiano con el castellano en sus canciones.

Cuevas, quien firmó hace unos meses un manifiesto contra la censura en algunos ayuntamientos, se reconoce como uno de los perjudicados en las contrataciones. "La concejalía de festejos de Gijón dice que no me va a contratar nunca más, lo dijeron públicamente, entonces es un tema que afecta", ha lamentado.

De hecho, el músico asturiano ha señalado que es una decisión del ayuntamiento gijonés de la que "nunca" ha recibido explicaciones. "Ni me han llamado ni me lo han explicado, es algo que simplemente lo utilizan políticamente para hacerse los grandotes y los fanfarrones", ha reivindicado.

Cuevas se muestra "preocupado" por el crecimiento de la censura en la cultura y lo atribuye a la "llegada de la otra derecha". "Esa otra derecha está en las administraciones y en las instituciones y lo que viene es la pérdida de derechos, las restricciones y los pasos atrás: eso lo sabe todo el mundo", ha apuntado.

Por ejemplo, alaba la actuación de Amaral en el pasado festival Sonoroma, donde la cantante mostró los pechos al público en una reivindicación feminista. "No vi el concierto porque actuaba al día siguiente, pero ella me parece lo más, una tía grandísima, y los que la criticaron no le llegan ni a la rodilla. De todas formas, ya no me sorprende nada, ni que te critiquen por eso. Estoy de vuelta de todo", ha explicado.

En 'Manual de romería', Cuevas vuelve a explorar el folclore asturiano, una propuesta de rescate de las tradiciones de la que ha sido pionero. "Para mí no era arriesgado apostar por el folclore. Lo sería si hubiera sido un artista consagrado y de repente hiciera un cambio, pero es que yo no era nadie", ha bromeado.

Tampoco le asustan las críticas de los puristas del folclore, a los que califica como "el coco". "La gente habla de ellos y les tiene miedo pero yo creo que no existen. En mi caso, me considera profeta en mi tierra porque he sido muy bien recibido en Asturias", ha celebrado el cantante.

En este disco ha colaborado Eduardo Cabra (uno de los miembros de Calle 13), a quien Cuevas le trajo a Asturias para conocer la música tradicional de allí. "Estuvo por aquí de viaje conociendo todo y creo que descubrió una forma diferente de entender la música", ha señalado.

"Al final, las músicas tradicionales tienen todas muchas cosas en común, pero claro, este viaje moló mucho porque estuvimos por una España y unos lugares que Cabra no conocía para nada y le pareció muy auténtico, muy especial y muy curioso", ha concluido Cuevas.