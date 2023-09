Segade quiere a Rosalía y C. Tangana en el Reina Sofía y avanza que no moverá el 'Guernica'

El nuevo director del museo Reina Sofía, Manuel Segade (La Coruña 46 años), avanzó este viernes su proyecto para los próximos cinco años en los que quiere abrir las salas a las artes vivas, como las performances y el trap, para lo que citó nombres como los de Rosalía, C. Tangana y la venezolana Arca, artista de música electrónica y experimental. "Creo que no sería nada difícil envolver a artistas como Rosalía, C. Tangana o Arca en proyectos del museo, como ya se hizo con El niño de Elche", dijo Segade, que cree que la cultura popular puede atraer a nuevos públicos no tan familiarizados con el arte contemporáneo. "Es la vía para hacer entrar el presente en el museo y extender los rangos de edad hacia franjas más jóvenes. La cultura musical debería formar parte de las formas de escuchar a un museo que quiere hablar y también cantar por los codos", añadió.

Segade aprovechó sus primeros cien días al frente de la pinacoteca para detallar el plan estratégico que le hizo ganar el concurso para acceder a la dirección del museo y relevar, tras quince años, a Manuel Borja-Villel. Para este próximo lustro 2023-2028 avanzó que quiere un museo abierto "que genere mecanismos de participación, diálogo y discusión" sobre la base del "consenso", un término que repitió varias veces dando a entender que desea iniciar una nueva etapa alejada de las turbulencias que presidieron la recta final de su antecesor, muy criticado por creadores como Rafael Canogar o Antonio López.

En este sentido, dijo que en su gestión no habrá líneas rojas, si bien admitió que su sello no se verá en las colecciones permanentes y temporales del Reina Sofía hasta mediados de 2025 al haber heredado la programación de los próximos dos años, y no querer poner "parches" porque le parece "miserable, torpe y cutre". Con todo, apuntó que "irán pasando cosas poco a poco", y citó, por ejemplo, que ya esté permitido hacer fotografías al 'Guernica', una decisión tomada bajo su mandato y a propuesta de los vigilantes que custodian el cuadro de Picasso, y de la que se han hecho eco medios internacionales como 'The New York Times'.

Segade cerró las puertas a cualquier posibilidad de traslado del 'Guernica'. "No se mueve, está en un sitio fantástico y en la mejor ubicación posible", y solo se plantea algún cambio para hacer más accesible la sala que lo alberga.

También anunció que "de cara a la comprensión amplia del Sur al que el museo se ha inscrito en los últimos años" pretende reforzar la relación del Reina con el arte contemporáneo que viene de Latinoamérica y de África, y ampliar el horizonte a países cuyas comunidades "construyen el contexto multiétnico español". Además, potenciará el valor multicultural que aportan las distintas voces de la España autonómica. En esa línea de ampliar las voces y los lenguajes artísticos, el director expresó su confianza en que el arte contemporáneo se convierta en un elemento de transformación social "que dé visibilidad a las minorías". Y recordó que un museo de arte contemporáneo es "polifónico" y "está concebido para el cuerpo entero" al contrario del museo tradicional "que está hecho para el ojo". "Se trata", indicó, "de hacer un museo seductor y deseado, un lugar no donde ir porque hay que ir, sino porque su ritmo es parte del cuerpo propio".

Aprovechar los fondos

Segade planea "exhumar" parte de las 24.000 piezas que forman parte de los fondos del Reina Sofía, y que no están expuestas en las salas, donde sólo se muestra el 5% de su enorme colección. También abogó por que las exposiciones temporales sirvan de acceso a la profesionalización de artistas, comisarios y "otros agentes jóvenes", y por dar cabida, en formatos más pequeños, a artistas "que permitan una mayor diversidad de propuestas que puedan atraer a una mayor variedad de públicos".

Apostó, además, por la sostenibilidad, incluso en la elección de materiales de los futuros montajes "teniendo en cuenta su toxicidad o sus posibilidades de reciclaje".

El nuevo director se ha dotado de sendos comités asesores, uno artístico y otro de arquitectura. Para el primero cuenta con la presencia de la directora del museo entre 1991 y 1994, María de Corral, y con expertos españoles rescatados de la "diáspora", como el valenciano Vicente Todolí, que entre 2002 y 2010 dirigió la Tate Modern de Londres y hoy lleva las riendas del Pirelli Hangar Bicocca, en Milán, o la gallega Chus Martínez, al frente de una institución de arte en Basilea. De este grupo también forman parte gestores latinoamericanos como el portugués João Fernandes, director del Instituto Moreira Sales en Brasil, o la argentina Inés Katzentsein, del MoMA de Nueva York. Y expertos de la talla de Juan Herreros, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid y también profesor en Columbia se encuentran entre los asesores del comité de arquitectura.