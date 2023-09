El ceramista Fernando Malo se cita con Gaudí en Barcelona, donde se formó hace 40 años

“La obra de Fernando Malo es una obra que intenta vertebrar pasado y presente, tradición y contemporaneidad con técnicas tradicionales y formas actuales”, dice Montserrat Altet, comisaria de la exposición ‘Trencadís Mudéjar’ del ceramista aragonés, que se inauguraba el pasado 14 en la Asociación de Ceramistas de Catalunya, una muestra que reivindica, entre otras cosas, que “la cerámica tradicional ha sido su punto de partida a la hora de trabajar”. Fernando, como otros, como Picasso, Miró, Llorens Artigas o Arcadio Blasco por ejemplo, pertenece a ese grupo de artistas que han sabido contemplar la tradición desde una mirada contemporánea.

Fernando Malo, que trabaja y reside en San Mateo, donde además tiene un museo de su propia y prestigiosa obra, explica: “Mostrar mis últimos trabajos supone el placer del último parto, la acumulación de las experiencias anteriores y un nuevo reto que me hace sentir vivo y activo -dice. Confiesa-: Voy a cumplir 66 años y es un buen momento para plantearse nuevos proyectos y el no parar...”.

No parece esta una exposición más. Ni Barcelona es una ciudad de paso para Fernando; la realidad es que ha sido clave en su trayectoria y una figura como Gaudí no está alejada de su evolución. “Exponer en Barcelona es retornar a mi segunda tierra. Aquí estudié, aprendí el oficio, estuve años de Escuela Massana..., y ahora la exposición está justo a 100 metros de donde estudiaba cerámica hace 43 años. Al haber cumplido mis sueños, años de oficio, experiencias y trabajo me han llevado hasta aquí, y exponer en Barcelona es algo parecido a un reencuentro muy especial con la ciudad, amigos, familia, colegas”, precisa.

Fernando Malo es un formidable trabajador: meticuloso, perfeccionista, con sentido del oficio, de esos a los que casi nada les hace retroceder. Ha trabajado en la torre de Utebo, en el Pilar, en la Aljafería, en la Seo, y ahí ha asumido tareas complejas y muy exigentes. Se ha convertido en un maestro del siglo XX y XXI del mudéjar. ¿Lo ayuda esa inclinación, le otorga singularidad, lo encasilla? Fernando contesta con sinceridad y con gratitud: “La raíz mudéjar de mi experiencia cerámica es una singularidad que a la vez me ayuda a difundir esta estética, para ayudar a descubrir y contagiar a todos los que comparten mi obra. Es un lujo tener oficio y ser artista”, dice.

Panorama del montaje de la muestra de Fernando Malo. Archivo F. Malo.

Piensa que antes las escuelas eran de Artes y Oficios, ahora son Escuelas de Artes: “Parece que se pierde el oficio. Yo quería ser artista; con el tiempo el oficio me ha enseñado a vivir de la cerámica y a crear con libertad. Todo un lujo”. ‘Trencadís mudéjar’ presenta 23 piezas de volumen, inspiradas en detalles de la arquitectura de Gaudí, chimeneas, fachadas y jarras… La ‘jarra’, recuerda Malo, es “un elemento cerámico ligado a mi obra desde el principio. Todas están realizadas este año de 2023 desde el mes de abril, aunque la idea, los bocetos, el planteamiento y las pruebas vienen de hace tiempo”, subraya.

Agrega que también presenta 18 cuadros que fusionan el azulejo mudéjar con el ‘trencadís’ (que se traduciría por ‘picadillo’: es un tipo de mosaico que se hace con fragmentos irregulares de cerámica unidos con argamasa), principalmente inspirados en los bancos del Parque Güell y dice que hay paisajes del Saso -paisaje estepario- de su entorno y a los colores del Mediterráneo.

La muestra permanecerá abierta, algo más de un mes, hasta el 19 de octubre.