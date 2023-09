Palmarés de la 80 edición del Festival de Cine de Venecia

La película 'Poor things', de Yorgos Lanthimos, ganó este sábado el León de Oro a la mejor película de la 80 edición del Festival de Cine de Venecia.

Este es el palmarés completo del jurado, presidido por el estadounidense Damien Chazelle.

Sección oficial

- León de Oro: "Poor things", de Yorgos Lanthimos.

- León de Plata Gran Premio del Jurado: "Evil does not exist", de Ryusuke Hamaguchi

- León de Plata a la mejor dirección: Matteo Garrone, por "Io, Capitano"

- Premio Especial del Jurado: "Green Border", de Agnieszka Holland

- Premio al mejor guion: "El Conde", de Pablo Larraín.

- Copa Volpi a la mejor actriz: Cailee Spaeny, por "Priscilla"

- Copa Volpi al mejor actor: Peter Sarsgaard, por "Memory"

- Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Seydou Sarr por "Io Capitano"

- León de Oro a la carrera: Liliana Cavani y Tony Leung Chiu-wai

Sección horizontes

- Mejor filme: "Magyarázat mindenre (Explanation for everything)", de Gábor Reisz

- Mejor dirección: Mika Gustafson, por "Paradiset brinner (Paradise is burning)"

- Premio Especial del Jurado: "Una sterminata domenica", de Alain Parroni

- Mejor interpretación femenina: Margarita Rosa, de Francisco por "El paraíso"

- Mejor interpretación masculina: Tergel Bold-Erdene, por "Sèr sèr salhi (City of wind)".

- Mejor guion: "El paraíso", de Enrico María Artale

- Mejor cortometraje: "A short trip", de Erenik Beqiri

Otros premios

- Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: "Love is a gun", de Lee Hong-Chi

- Premio al mejor documental sobre cine: "Thank you very much", de Alex Braverman

- Premio a la mejor película restaurada: "Ohikkoshi (In movimento)", de Shinji Somai

- Premio especial del Jurado Venecia Immersivo: "Flow", de Adriaan Lokman

- Premio a la mejor realización Venecia Inmersivo: "Empereur" de Marion Burger, Ilan Cohen

- Gran Premio Venecia Inmersiva: "Songs for a passerby", de Celine Daemen

- Premio del público Armani Beauty: "Felicitá", de Micaela Ramazzotti.