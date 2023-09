Michael Chaves: 'La monja 2' es más violenta y oscura de lo esperado"

Con el fin del verano los cines empiezan a llenarse de películas de terror. Taissa Farmiga volverá a vestir el hábito de Irene en 'La Monja 2', secuela de la película del mismo nombre que recaudó 366 millones de dólares en todo el mundo. En esta entrega, que se estrena hoy en salas, figura como protagonista la hermana mayor de Farmiga, Vera, que vuelve a meterse en la piel de Lorraine Warren, la investigadora paranormal a la que ya ha encarnado en las tres cintas de la saga 'Expediente Warren: The Conjuring'. La cinta la dirige Michael Chaves, con acreditada solvencia para infundir pesadillas en la mente de los espectadores. Chaves ya se hizo cargo del séptimo estreno de la saga: 'Expediente Warren 3: Obligado por el demonio'. Bonnie Aarons, que da vida a la diabólica monja, y Storm Reid, que se mete en la piel de Debra, acompañan a Farmiga en el reparto. La saga de cine de terror sigue enriqueciendo su desfile de monstruos y sucesos atroces con esta nueva película, que aspira a recobrar el aplauso de la cinta original.

¿'La Monja 2' conduce directamente a 'The Conjuring 4'?Sin comentarios. ¡Hay que ver la película! Creo que sí, pero no quisiera revelar nada para no estropear la experiencia al público. Me encantaría que así fuera como fan que soy de la franquicia.