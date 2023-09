‘La manzana de oro’: Chávarri y los poetas de Aramburu

Dos décadas ha estado alejado Jaime Chávarri de la pantalla grande, veinte años durante los cuales el autor de películas tan importantes como ‘El desencanto’ o ‘Las bicicletas son para el verano’, ha estado ocupado en otros menesteres, como dar clases. Su regreso, esperado por quienes disfrutamos de sus trabajos más sobresalientes, prometía mucho: volvía el cineasta a ocupar su lugar de antes, lo hacía con un guión basado en una novela condimentada con humor por un escritor como Fernando Aramburu, ‘’Ávidas pretensiones’ (2014), y, además de un puñado de buenos actores, nos regalaba un argumento que podía dar mucho juego.

‘La manzana de oro’ **

Director: Jaime Chávarri. Guión: Jaime Chávarri y J. A. Esteban, basado en la novela de Fernando Aramburu. Fotografía: Kiko de la Rica. Intérpretes: Sergi López, Marta Nieto, Adrián Lastra, Vicky Peña y Roberto Enríquez. España. 2022. 100 minutos.

Un grupo de poetas de muy distinta índole, personalidad, criterio, estilo, ideología y hasta intereses sociales y literarios, se reúnen en una casa de campo para conceder un premio, la Manzana de Oro. Con este punto de partida, Chávarri comienza por presentar a sus personajes, cada uno, a su manera, un modelo de poeta como puede haber muchos en la vida real. Y esos personajes los van asumiendo a lo largo de la película unos cuantos actores que, en general, encajan muy bien sus roles. Es inevitable en este punto destacar la gran presencia de Marta Nieto y el soberbio papel de Sergi López. Todo debería encajar a la perfección, pero pronto se le abren las costuras al trabajo de Chávarri. La película destila un lenguaje muy rico que cuenta a su favor, pero le falta unidad, solidez, sentido, frescura. Quizás porque llevaba demasiado tiempo lejos del séptimo arte como tal, o porque no era fácil adaptar una novela con protagonistas como los que la ocupan, o porque no se consigue transmitir con el tono adecuado la comicidad y la ironía, el caso es que ‘La manzana de oro’ no termina de funcionar. Hay algunos destellos de buen cine, pero no compensan la inconsistencia de ciertos personajes, los tópicos, las salidas de tono y la ligereza de algunas secuencias.