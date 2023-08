Morante de la Puebla es el plato fuerte del Pilar, con dos presencias en la feria taurina

Morante de la Puebla aparece como referente de la Feria del Pilar de 2023, que será presentada oficialmente el próximo día 5 por el empresario Carlos Zúñiga, de Zúñiga y Toros SL. Entre el 6 y el 15 de octubre están programados en el coso de La Misericordia diez festejos en un ciclo pilarista que irá de menos a más, con las máximas figuras solo acarteladas en los festejos finales. Como Morante, el francés Sebastián Castella toreará dos tardes. Roca Rey será la ausencia más notable del serial, además de los prometedores novilleros aragoneses Cristiano Torres y Aarón Palacio, y del hierro de Los Maños.

El genio de La Puebla del Río derramará su inconfundible aroma sobre el albero los días 13 y 14 de octubre. En su primera comparecencia, abrirá plaza, con Emilio de Justo y Pablo Aguado. En el cartel del penúltimo festejo de la feria, le acompañarán otros dos toreros de entidad, Alejandro Talavante y Ginés Marín. Capaz de todo, igual de cortar el primer rabo en Sevilla desde el que cortara Ruiz Miguel en 1971, que de decir ahí os quedáis en la reciente Semana Grande de Bilbao después de que le llamaran gordo desde el tendido, Morante demostró el martes en Tarazona que, capote y muleta en mano, es el número uno. He dicho capote y muleta... No he dicho espada.

Castella también comparecerá en dos tardes, los días 10 y 11. Su primer paseíllo lo compartirán el Fandi y sus garapullos y Paco Ureña. Daniel Luque y Tomás Rufo le acompañarán en su segunda tarde, en el previo a un día del Pilar en el que lidiarán Sánchez Vara, Octavio Chacón y Borja Jiménez, matadores atractivos solo para los muy taurinos, no para el aficionado general.

El arranque de la feria se nutre con dos novilladas con picadores (días 6 y 7), además, incluso, de una sin picadores (día 9), y una corrida concurso de ganaderías (día 8). En esta última, cierto es que pisarán la arena los aragoneses Carlos Gallego, Paulita y Serranito. También es cierto que Boné debutará con caballos. O que Porta y Mallén, acunados por el Molinero, y Roberto Martín, forjado por Miguel Cuartero, disfrutarán de una oportunidad ganada a pulso. Tan cierto como que el público, igual el entendido que el mero aficionado, pide a los aragoneses Cristiano Torres y Aarón Palacio, este último gran triunfador de una Feria de Tarazona en la que también torearon, de lujo por cierto, Morante y Castella.

Chicuelina excelsa de Sebastián Castella. Toros Tarazona

Los rejoneadores Sergio Galán y Diego Ventura, y Lea Vicens clausurarán a caballo una feria en la que también se echa en falta el hierro aragonés de Los Maños. El mayor cortador de orejas del escalafón, Roca Rey, tampoco hará acto de presencia. Efectivamente, es el que más corta, pero mal rey es que el que no visita todos los territorios de su reino... Mucho más si son de primera, como la plaza de Zaragoza.