Elena Furiase: "Ya no soy la niña que le pedía consejos a mamá"

Da vida en la ficción a Lucía, una fisioterapeuta ciega de nacimiento que trabaja en el centro deportivo 'Los Olivos'. Es una mujer decidida y acostumbrada a valerse por sí misma en cualquier situación y que, en el ámbito sentimental, asegura que ella se enamora de la persona, sin importarle el género. La actriz Elena Furiase (Madrid, 35 años) forma parte del reparto de 'Mía es la venganza', la serie diaria que protagoniza Lydia Bosch en Divinity (de lunes a viernes, 15:45 horas).

¿Cómo se preparó el personaje?Cuando hice el 'casting' se sorprendieron y me preguntaron con quién me había preparado. Y realmente yo llevo toda mi vida con miedo e incertidumbre, pensando: '¿y si me quedara ciega de verdad?'. Hice el proceso de selección y no me dio tiempo a prepararme. Lo de no ver era algo que me había planteado desde pequeña. Después, comencé con Juan, un fisioterapeuta ciego de Móstoles, que es maravilloso. Y aluciné. La primera vez que le vi y le toqué, me puse a llorar. Él me decía que era una persona que no veía nada, oscuridad absoluta, pero me dio luz y me dijo cosas muy bonitas.