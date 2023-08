Aarón Palacio, novillero: "Si las cosas se hacen con cariño, es mas sencillo que salgan"

Roca Rey torea el próximo lunes en Tarazona; y Morante de la Puebla, el martes. Hoy se reúnen en el mismo coso los dos novilleros aragoneses que encarnan los dos cortes taurinos de los grandes referentes de la fiesta, Cristiano Torres y Aarón Palacio. Será el debut con caballos de Aarón Palacio.

Juan Vera lanzó un órdago. Decía Juan Vera que Roca Rey y Morante torearían en Tarazona. Y en Tarazona torearán.

En estos tiempos tan complicados para el toreo, es de alabar iniciativas como esta. Quiere que Tarazona sea la Olivenza del norte, y lo está consiguiendo.

También dijo que el lunes y el martes hay muchísima expectación con las dos figuras del momento, pero que el lío gordo lo pueden formar hoy Cristiano y usted.

Son de agradecer sus palabras. También torea Pepe Mayor, un torero que siente pasión por la tauromaquia. Cristiano ya ha hecho cosas importantes y para mí es un día muy especial, pues es mi debut con caballos.

Hay un no sé qué, un qué sé yo con este festejo… Se intuye algo importante…

He estado tentando 40 vacas de Montalvo en Tarazona. Con Escribano, Garrido, Gonzalo Caballero… También con Cristiano y con Mayor. La plaza está muy cuidada, todo está hecho con mucho cariño.

Hasta la arena del albero. La han traído de Andalucía. Más amarilla que las natillas que me hacía mi tía Pilarín…

Ya le decía que cuando las cosas se hacen con cariño, es más sencillo que salgan bien.

Se habla mucho de su perfil, bastante alejado de los perfiles taurinos de antaño.

Tampoco es tan extraño estudiar Bachillerato…

No es extraño, es maravilloso.

Estudio en el IES Andalán, en el barrio de La Almozara de Zaragoza. Curso Bachillerato de Sociales, rama de Economía. Me gustan las finanzas. Lo he dividido en dos años para poder compaginarlo con el toreo. Pienso estudiar después Económicas en la Universidad.

El romanticismo de Antoñín Castilla de chavalito, con un hatillo yendo a Salamanca en autoestop para ser torero, o de polizón en un tren de mercancías con Raúl Aranda y Fernando Moreno para torear en una plaza hecha con carros en Illueca... Todo eso pertenece al pretérito...

Mi camino es otro, pero siento la misma pasión por el toreo.

¿Qué le dicen las compañeras y compañeros de clase?

Me respetan. Me llevo muy bien con todos.

¿Y los profesores?

También me respetan y me apoyan. Incluso los profesores antitaurinos. No he recibido ni un solo comentario faltándome al respeto por querer ser torero. Iba 15 días al instituto y otros 15 a torear a Cádiz, a la finca de Juan Vera, al lado de las de Fuente Ymbro y Domecq.

Miguel Cuartero también es fundamental en esta historia.

Así es. Me está ayudando muchísimo. Yo era recortador. Me vio en un tentadero en Ejea en 2018. Yo tenía 14 años. Entonces yo no sabía que quería ser torero. Me apunté a la escuela Mar de Nubes. Estoy aprendiendo mucho con Miguel. Entrenamos en la plaza de toros de La Muela.

Deslumbró en San Jorge en Zaragoza, en el Memorial Iván Fandiño en Bilbao…

Este año empecé en Francia, en Arzacq, cerca de Dax. El otro día corte dos orejas en Dax. También, doce novilladas, incluida la de la Maestranza de Sevilla el 6 de julio. También en Portugal, en Villafranca de Xira. Y en Francia, en Béziers. Y en Villafranca del Cid, en Castellón…

Toreando despacito, como Ordóñez. Despacito, despacito, despacito es más difícil, pero es mucho más bonito…

Me gusta ese corte, ese toreo, y ese estilo de toreo es el que defiendo. Es el que voy a intentar interpretar hoy en Tarazona.