Juan Vera: "La tauromaquia no es política, es cultura y tradición"

Las cosas no se dicen. Las cosas se hacen. Y cuando se hacen, quedan dichas… Señor Vera: Roca Rey y Morante de la Puebla, en Tarazona.

Sabe que soy un hombre de palabra. El año pasado, Roca Rey no toreó porque sufrió una cogida en Bilbao. Si no, ya hubiera venido. Este año vendrá. Y también, Morante de la Puebla.

También dijo que los toros, después de una década de ausencia, volverían a Tarazona. Y han vuelto por la puerta grande.

Es una historia muy larga que intentamos que tenga un final feliz. Yo siempre he sido muy aficionado al toro. Compré una finca en Jerez de la Frontera en 2015. Mis vecinos, pared con pared, linde con linde, son Fuente Ymbro y Santiago Domecq.

Toros de los barbis, Fuente Ymbro y Domecq...

Así es. Todos los días iba a los tentaderos. Allí iban el Juli, Roca Rey, Finito de Córdoba, José Tomás, Ginés Marín… El caso es que un día fui a Tarazona y, pasando por la puerta de la plaza de toros, me dije que no podía ser, que hacía muchos años que no había toros en Tarazona.

¿Y qué hizo?

Llamé al alcalde, que entonces era Luis Arrechea. Le dije si la propiedad, que era un consorcio, quería vender, y así sucedió.

O sea, no solo ha devuelto los toros a Tarazona, sino que ha comprado la plaza…

Efectivamente.

¡Qué grande!, cuando se amenaza con cerrar las plazas, usted las compra y las abre...

Y las rehabilito…

Maravilloso.

La tauromaquia no es política, es cultura, tradición, es España. No me gusta nada que la política se meta en los toros.

A mí, ni gota…

Se le intenta hacer un daño enorme. De hecho, se le está haciendo.

Regresemos a Tarazona.

Hemos reformado la plaza de arriba abajo, realizando una inversión importante. Para el albero, incluso trajimos cuarenta camiones de arena de Alcalá de Guadaira.

Arena amarilla, como las natillas que me hacía mi tía, no grisácea, como en las plazas del norte.

Arena amarilla preciosa, sí. Usted vio la corrida del año pasado, el toro indultado que lidió Ferrera.

Junto al maestro Raúl Aranda. A hombros, el matador Antonio Ferrera, el ganadero Ricardo Gallardo (Fuente Ymbro) y usted.

Fue precioso. Este año, la feria se abrirá el sábado 26, con el torero Pepe Mayor y los novilleros Cristiano Torres y Aarón Palacio.

Cristiano y Aarón… Cristiano se introduce en terrenos que solo pisa Roca Rey, allí, en la cara del toro. Aarón, cosa delicada, canela fina… Pueden formar un lío gordo en Tarazona.

Hay una gran expectación. Tienen grandes condiciones los dos. Pueden llegar a ser figuras del toreo. El aficionado tiene depositadas grandes esperanzas en ellos. Después, el lunes 28, Roca Rey.

‘King’ Roca, con Garrido por delante, y el toreo fetén de Pablo Aguado cerrando.

Exactamente. Y el martes 29, Morante, Luque y Juan Ortega.

De lujo, señor Vera.

Procuro hacer bien las cosas. Me gusta rodearme de gente profesional, como Luis Garzón y Julio Fontecha. También hay una importante colaboración municipal. El alcalde, Tono Jaray, ha apoyado. Serán unos días bonitos para Tarazona, con una importantísima repercusión en la hostelería local.

Se ha volcado con Tarazona, igual que Jesús Mena en Ejea.

Desde luego, lo intento.

¿Cuándo asumirá el reto de Zaragoza?

Zaragoza es una plaza importantísima, de primera. Yo vivo y quiero mucho a Zaragoza. Todo llegará… Esta semana estuve en Béziers (Francia) viendo a Aarón, en San Sebastián, en Gijón viendo al Juli…

Ocho orejas, indulto a un Garcigrande, la locura…

El toro aglutina unas emociones que difícilmente se encuentran en otros escenarios. Por eso hemos recuperado el toro en Tarazona.