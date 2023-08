Benabarre recupera su histórica Banda de Música después de 30 años de silencio

Fue una de las primera bandas municipales de música que se crearon en Aragón, en 1928, pero hace unos 30 años se disolvió. Por ello, el concierto de este viernes junto a la Casa de Cultura de Benabarre para celebrar el regreso de esta emblemática agrupación quedará ya para los anales de la historia de esta localidad de poco más de 1.100 habitantes.

Una veintena de músicos de distintas edades, de los 14 a más de 80 años, y niveles, desde amateur hasta grado superior, se han unido para hacer realidad este sueño promovido, entre otros, por Raúl Riosalido. "Benabarre tiene una gran tradición musical desde hace mucho tiempo y tuvo una banda municipal que por distintos motivos desapareció. La Escuela Municipal ha intentado en las últimas décadas retomarla hasta que por fin ha cuajado esta última vez gracias también a la implicación del ayuntamiento", explica el director.

La banda aúna las especialidades de viento metal (trompeta, trombón y bombardino), viento madera (clarinete, flauta, saxofón) y percusión.

Entre sus componentes hay alumnos de la escuela pero también músicos de toda la vida de Benabarre como Luis Alberto Lascorz, un hostelero que toca la trompeta y que reconoció que "volver a formar una banda con tanta historia supone una ilusión enorme". Pese a que su trabajo le absorbe muchas horas, asegura que "buscamos el momento para podernos escapar a los ensayos". Y es que confiesa que "tener la oportunidad de juntarnos gente de diferentes edades del pueblo y que veas que sonamos bien aunque no somos profesionales, se te pone la piel de gallina y te llena mucho".

El primer concierto de la banda municipal de música de Benabarre tras 30 años de silencio atrajo a mucho público. Ayuntamiento de Benabarre

Pero también se han apuntado vecinos que ahora residen fuera de Benabarre por motivos de trabajo. Es el caso de Germán Carcasona, que formó parte de la última banda ya que entró en ella cuando solo tenía 11 años. "Mi padre me compró un saxofón y estuve tocando hasta que me fui a vivir a Barcelona con 18 años, todo de forma autodidacta porque entonces no había escuela de música como ahora", recuerda.

Él nunca dejó de tocar y cuando Raúl Riosalido le invitó a unirse a la agrupación "acepté enseguida porque me hacía mucha ilusión", afirma. Y convenció a su hijo, que también toca el saxofón, para que le acompañara.

"Vale la pena el esfuerzo"

Ensayan los martes y también algunos sábados para facilitar que puedan asistir todos sus componentes como Germán. Un esfuerzo extra que, en su opinión, "vale la pena porque el hecho de que un pueblo que no es muy grande tenga una banda así es todo un orgullo y algo histórico", recalca. En su caso, además, tiene un especial vínculo con la agrupación ya que su padre, Elías Carcasona, fue presidente de la banda.

Foto histórica del estreno de la banda municipal de música de Benabarre en 1928. Ayuntamiento de Benabarre

Para este primer concierto prepararon un repertorio "típico de banda" con pasodobles, bandas sonoras, música popular, boleros... Ahora que el proyecto está ya en marcha, la idea es organizar cuatro conciertos fijos como mínimo cada año coincidiendo con las fiestas patronales y en torno a Santa Cecilia y San Jorge.

Raúl Riosalido admitió estar "nervioso" antes de la actuación por las expectativas que se habían generado en el pueblo. Además, quiso agradecer el "apoyo incondicional" del Ayuntamiento de Benabarre "reconociendo el valor cultural y emocional que representa la Banda de Música para la población; gracias a su compromiso y respaldo, se ha hecho posible la reaparición de esta agrupación".