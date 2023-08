Nacho del Río: "De un tiempo a esta parte me encanta perderme por el valle de Tena"

¿Cuál es su rincón de Aragón favorito para desconectar?En Aragón tenemos rincones fabulosos: de un tiempo a esta parte me encanta perderme por el valle de Tena, visitar Alquézar , que es uno de los pueblos más bonitos, y el Matarraña : Valderrobres , Beceite y Cretas me encantan, y toda la comarca en general.

"He hecho escapadas de fines de semana a la playa y el Pirineo, pero no va a faltar Ibiza, a donde voy a cargar las pilas, reflexionar y plantear próximas metas."

¿Qué destino vacacional tiene pendiente?Algunos me quedan -ríe- y quizá Argentina es el que más me atrae de los que no conozco. Bueno, y Rusia, pero ahora no es el mejor momento para ir.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión o a las vacaciones?Sí, sobre todo porque en ella está un gran amigo, ilustre poeta y fotógrafo aragonés que murió hace no tanto, José Verón Gormaz. Viajaba de niño a Canarias con la Coral Bilbilitana: íbamos en un avión inmenso, de dos alturas. Yo era bastante extrovertido e inquieto: andaba correteando por el pasillo del avión y una azafata me llamó la atención. Le dije que iba a cantar jota a Canarias, y me pidió que cantase una; le dije que sí, pero con la condición de que me enseñara la cabina del piloto, y así fue. José Verón escribió esa anécdota en HERALDO con el titular ‘Una jota en el cielo’.

¿Qué tipo de lecturas u otras actividades realiza estos días?Lo que el tiempo me permite. He perdido bastante vista y leo poco, pero me encanta ir al teatro. También a conciertos y espectáculos. Este año me he perdido Pirineos Sur con mucho dolor; suelo ir.