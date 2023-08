Loreto Sesma, más allá de los versos

Con seis libros publicados a sus espaldas, la joven zaragozana de 26 años Loreto Sesma sigue triunfando en redes sociales con sus escritos y reflexiones.

Ella misma se define como directora de ‘marketing’, periodista y escritora en Instagram, donde reúne más de 87.000 seguidores. Es en esta red social donde más momentos comparte con su público, aunque fue su canal de Youtube el que la lanzó a la fama. Esta plataforma, en la que tiene más de 183.000 suscriptores, fue donde comenzó a compartir sus poemas recitados por ella misma a través de sencillos vídeos que no tardaron en hacerse virales. Sus versos, que hablan sobre el amor y la vida, han conseguido llegar al corazón de miles de personas.

Libros publicados

En 2015, la también periodista consiguió publicar su primera obra, ‘317 kilómetros y dos salidas de emergencia’, haciendo referencia a la distancia que separa Pamplona (donde estudió la carrera de Periodismo) de Zaragoza, su hogar. Un año después, en 2016, la joven publicó ‘Amor revólver’, un poemario formado por 99 composiciones que el lector va disfrutando a modo de juego. En 2018 salió a la luz ‘Alzar el duelo’, donde habla sobre las fases del duelo y la pérdida. Gracias a esta obra recibió el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, siendo la galardonada más joven hasta el momento. Tan solo un año más tarde puso a la venta ‘La princesa’, una versión un poco más feminista de la obra de Maquiavelo ‘El príncipe’. En 2020 escribió ‘Naufragio 338’, número que hace referencia a la habitación de su residencia de estudiantes. Su último libro, ‘No bastó con querer’, salió en 2021.

Reciente boda

Loreto Sesma hizo pública su relación con el vocalista de Taburete, Willy Bárcenas, en 2020, tras dos años juntos. Fue durante un concierto del cantante, cuando le pidió a la aragonesa que subiese al escenario para cantar una canción juntos. Desde entonces, ambos han sido bastante discretos y solo han compartido algún momento en redes sociales.

El 11 de mayo, ambos se dieron el ‘sí quiero’ en una íntima ceremonia celebrada en la Junta Municipal del distrito de Chamberí (Madrid), tal y como anunció en exclusiva el portal de noticias ‘Vanitatis’. "Miro atrás y me siento increíblemente afortunada por poder contar que me he casado con el amor de mi vida, el que me hace ser mejor y siempre me impulsa a seguir cumpliendo mis sueños, a seguir escribiendo", dedicaba a su marido en su cuenta de Instagram.