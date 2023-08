Barbastro desata la pasión por el vino en cuatro días de magia, música y enogastronomía

Miles de personas disfrutan desde el jueves y hasta hoy de la XXII edición del Festival Vino Somontano, organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, y que se ha consolidado plenamente como una atractiva propuesta enoturística nacional.

En cifras, el festival se resume en 23 restaurantes y empresas de agroalimentación que ofrecen más de 100 tapas para maridar con las 77 marcas de vino, algunas de alta gama, de las 30 bodegas de la D.O.P. Somontano con música en directo en el recinto ferial. Y todo ello junto a cuatro espectáculos habituales en los grandes escenarios nacionales como el Gran Circo Acrobático Chino, el homenaje a Mecano (ambos tuvieron que repetir función el jueves y el viernes), la magia del conocido Jorge Blass, ayer, o el espectáculo infantil Dumbo que bajará hoy el telón del Centro de Congresos.

La jornada inaugural contó con la asistencia de 7.000 personas. El viernes fueron 9.000 y al cierre de esta edición el recinto ferial presentaba una imagen similar. El año pasado fueron 30.000 los asistentes los cuatro días.

Sorprendido por el ambiente estaba el zaragozano Miguel Ángel Salinas, gerente del Grupo Canterbury: «He venido por primera vez para visitar al presidente de la D.O. Me he quedado sorprendido por lo bonito, la organización, por la afluencia y de lo mucho que se arregla la gente. Se ve nivel y calidad como el de los vinos de Somontano».

También era la primera vez para la pareja de Barcelona Alba Berengue y Miguel Ángel Lairet, invitados por un familiar de Peralta de Alcofea. Y es que, durante estos días, las casas se llenan de familiares y amigos invitados al evento social más multitudinario de cuantos se celebran en la ciudad del Vero. «Es muy divertido y muy espacioso. Nos sirve para probar los vinos de la zona y descubrir nuevos. Venimos a disfrutar del ambiente», afirmaron.

Cataluña es la principal comunidad emisora de turistas, pero estos días se ven por la Muestra Gastronómica andaluces, madrileños, vascos, navarros…

Solidaridad y satisfacción

La cita tiene su lado solidario ya que la recaudación de los cafés se destina a la Asociación Alzheimer. Y también permite a productores locales darse a conocer, como los hermanos Nasarre de Quesos de Guara, en Almunias de Rodellar. «Exponemos nuestra marca ante un público muy grande, no solo del Somontano si no, ante el turista, que es mucho en estos primeros días de agosto», valoró Antonio.

El festival es la mejor tarjeta de presentación de la D.O.P. Somontano. Da buena cuenta el responsable de los diseños de los carteles y de la campaña de márquetin del evento, Ángel Trallero. «Mejor imposible. Estamos en el punto ideal, no mucha gente para que esté cómoda, feliz y tranquilos. No podemos esperar nada mejor», manifestó el publicista a la vez que destacó el eco que tiene el festival: «Siempre que nos hemos presentado a concursos nacionales nos han dado muchos premios con la campaña del festival. Eso quiere decir que la gente lo valora y la comunicación es muy buena».

Para el presidente de la D.O.P. Somontano, Francisco Berroy, la presente edición «ha cumplido las expectativas». «Los espectáculos se han llenado y la Muestra Gastronómica, con entrada gratuita, está a tope. El tiempo nos acompaña, hay más restaurantes y más calidad en las tapas. La veo como nunca», resumió. El certamen es «un festival enoturístico de referencia en España y para la D.O. es seguir dando un espaldarazo a la marca Somontano como marca de calidad», añadió.

El sábado se falló la mejor tapa de la Muestra que fue para el ‘Tomate rosa de Barbastro, sandía y secallona de Graus’, del restaurante Las Torres. La finalista fue la ‘croqueta de pollo de corral al chilindrón’ de L’Usuella y hubo mención especial ‘Tapa Aragón Alimentos Nobles’ al helado de tomate rosa de Pastelería Güerri.