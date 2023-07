Es lunes para las dos Españas. Voté, acallé mi conciencia. Hora de volver a la galaxia mental cercana que solo abandono cuando toca; trato de que la frecuencia de ese tránsito, como la consonancia en la rima, sea poca. Hoy quiero hablarles de canciones de amor, unas pocas de las centenares de miles que se han compuesto. No me vengan luego con eso de que te has dejado blablablá; no hay exclusiones, sino elecciones. No generales, ni autonómicas: de la república independiente de mis pulsiones. Canciones de amor con un punto moñas, carape.

‘Berlín’, de María Coma, pieza riachuelo que arrulla la psique desde la primera nota, o ‘First taste’, de Fiona Apple, lenta con trote, que se baila abrazando. Qué decir de ‘L’Appuntamento’, de Ornella Vanoni: me la chivó un colega, Fede, que tiene en esta balada orquestal a la kryptonita de su alma metalera.

Está ‘Chiribitas de limón’, de Vainica Doble, que me hechiza;‘A trabajos forzados’, de Antonio Vega, con Gala de Pepito Grillo; ‘Songs of love’, de The Divine Comedy, espléndida en su sencillez; ‘Puente’, del mago Gustavo Cerati, que recurre al desorden de los átomos para que su pasión trascienda la física y la química; ‘Quiero ver’, de Café Tacvba, que se acompasa con el pulso cardiaco de la contentura; ‘Place to be’, de Nick Drake, aterradoramente hermosa;‘Sebastián’, del maestro Blades, que siempre me hace llorar; ‘Canción de amor’, de Las Añez, primor de Colombia; ‘Amor de conuco’, de Juan Luis Guerra, la joya de su joyero, y ‘She’ de Charles Aznavour, revisitada maravillosamente por Elvis Costello, porque se la canté a Elena el día de nuestra boda, me quedó ‘apañá’ y aún nos emociona a los dos 10 años después. Continuará...