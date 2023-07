De Perico Delgado y Christina Rosenvinge a Gabriel García Márquez y Vargas Llosa

El verano es la época de la lectura, la lectura ecléctica, la de las novedades y los libros de segunda mano comprado para resistir los rigores de la arena de la playa, de las piscinas y los viajes. Estío brutal en Aragón, en el norte, en sur y el centro. Leer por placer, leer variado. Aquí una selección –hay un poco de todo, españoles y extranjeros, hombres y mujeres, biografías, cuentos y novelas, incluso novelas-reportaje sobre temas equívocos– que puede servir para satisfacer distintas pasiones:

1. ‘La soledad de Perico’. Pedro Delgado y Ainara Hernando. Espasa.

Escrito por el campeón segoviano junto a la periodista Ainara Hernando. Julio es el mes del Tour de Francia y el Tour, el Tour es Perico Delgado. Lo mejor de esta biografía novelada es el tono confesional, la mezcolanza entre la infancia y adolescencia de Delgado con sus años dorados, sus despistes, sus éxitos y fracasos y su decadencia trufada del cariño de la afición española. Muy recomendable para seguidores –aporta datos poco conocidos– y para gente que, simplemente, quiere recordar aquellas sobremesas de finales de los ochenta, la mejor definición del sueño español.

2. ‘Meditaciones de cine’. Quentin Tarantino. Reservoir Books.

Otra opción para disfrutar de las vacaciones es retomar el visionado de películas y, entre tanta oferta, tantas plataformas, dejarse llevar por los gustos de uno de los grandes, de uno de los mayores renovadores de la cinematografía en los últimos años del siglo XX, Quentin Tarantino. En este libro no vamos a encontrar un análisis sobre la obra del director de “Pulp Fiction” o “Reservoir Dogs”, todo lo contrario: es una guía hacia el cine de los setenta y ochenta, una selección exquisita de obras que pivotan entre lo más conocido y algunas joyas menos conocidas. Válido para un cinéfilo, para un aspirante a director, un investigador del cine de género o, simplemente, para un amante de la contracultura plasmada en las pantallas.

3. ‘Que me parta un rayo. La mirada eléctrica de Christina Rosenvinge’. Carlos Hernández Vázquez. Efe Eme.

Y si hablamos de los noventa, no podemos olvidarnos de la reciente aparición en librerías del libro ‘Que me parta un rayo. La mirada eléctrica de Christina Rosenvinge’ de Carlos Hernández Vázquez. Editado por la prestigiosa revista digital Efe Eme –todo su catálogo de monografías es muy recomendable, por cierto–, analiza profusamente la gestación y el impacto de uno de los discos más importantes para la cultura pop española, ‘Que me parta un rayo’ de Christina y los Subterráneos. No es solo un libro sobre canciones, es un texto sobre una generación de directores (Álvaro Fernández Armero), escritores (Ray Loriga, Félix Romeo o Benjamín Prado) y compositores (Coque Malla o el Joaquín Sabina de ‘Física y química’) que renovaron el panorama español en unos años donde la monotonía se imponía.

4. ‘Martinete del Rey Sombra’. Raúl Quinto. Jekyll & Jill.

‘Martinete del Rey Sombra’ de Raúl Quinto, es una excelente elección si uno quiere disfrutar de una novela con ribetes históricos pero desarrollada con una escritura superlativa. Un análisis historiográfico de las circunstancias que llevaron a la gran detención y encarcelamiento de los gitanos en la España de1749, bajo el reinado de Fernando VI. Una mezcla nada fácil de conseguir, la de la novela histórica y estilo literario, y que Raúl Quinto alcanza con oficio y gusto.

5. ‘Vampiros y alienígenas’. Javier Tomeo. Alpha Decay.

Una recopilación de cuentos inéditos del autor oscense Javier Tomeo (1932-2013). Un divertimento basado en los tópicos del ‘pulp’ (vampiros, hombres lobos, Kafka o extraterrestres) cargado de humor socarrón, miniaturas perfectas para recordar a uno de los grandes de nuestras letras. Este libro, por cierto, coincide con la reedición de cinco novelas en un único volumen de Anagrama.

6. ‘El padre de tus hijos’. Daniel Gascón. Literatura Random House.

Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) ha publicado su mejor libro casi sin avisar. Puliendo su técnica para el relato hasta conseguirnos deslumbrarnos con el brillo obtenido, los cuentos de Daniel Gascón atrapan la pesadumbre de una generación atrapada en la encrucijada de la adolescencia tardía, que se resiste a abandonar casi de manera pasivo-agresiva, y la responsabilidad familiar total. Daniel Gascón ofrece en este libro una nueva joya en su trayectoria, plena de valentía y, de nuevo, humor. Humor agridulce. Humor aragonés.

7. ‘Se te oscurece el pelo’. María José Hasta. Caballo de Troya.

El debut de María José Hasta con Caballo de Troya. La escritora oscense y su maravilloso uso de la voz interior, el recuerdo, la cultura popular, se está convirtiendo en la gran revelación del año con ‘Se te oscurece el pelo’. Relatos que enhebran el proceso de descubrimiento vital, reflexivos en lo cotidiano, de un costumbrismo sarcástico y que, apoyándose en el recuerdo y en la familia, dan solidez a una narrativa que escapa de los aspectos más formales para introducirse en lugares poco explorados. Un libro que tiene algo de divertido y mucho de entrañable.

8. ‘La infancia del mundo’. Michel Nieva. Anagrama.

Un buen lector de verano sabe que leer a escritores argentinos en verano es leer a escritores que pasan frío en agosto y sudan en Nochevieja. Así que, con ese descontrol frente a la organización de Occidente, no es de extrañar que apuesten por la distopía: ‘La infancia del mundo’ de Michel Nieva editado por Anagrama es un tipo de libro que tiene un público cautivo (fanáticos de Rodrigo Fresán o Ballard, el realismo mágico y el situacionismo) pero que puede ser una más que agradable sorpresa para el que se acerque a sus páginas sin prejuicios. La reedición de ‘El año del desierto’ del argentino Pedro Mairal por Libros del Asteroide puede ser una lectura paralela a la anterior o procurarte un extra si te has quedado con hambre de ciencia ficción austral con tintes sociales.

9. ‘Ballard Reloaded’. Beatriz García Guirado y Andreu Navarra. H&O Editores.

Ballard Reloaded de Beatriz García Guirado y Andreu Navarra no es, ni mucho menos, una biografía al uso del autor de 'El imperio del sol'. Más bien es una reflexión sobre la influencia de Ballard en la cultura española, novelizando elementos disruptivos con la realidad y recuperando iconos pop como Jesús Gil o Michel Houllebecq (del que por cierto Anagrama, su habitual sello español, le publica el diario ‘Unos meses de mi vida’, de 1922 y 1923). Para fanáticos de lo cañí, las urbanizaciones en la costa o Philip K. Dick, dispuestos a leer un libro diferente, un libro evocador y retorcido, un libro maravilloso.

10. ‘Los genios’. Jaime Bayly. Galaxia Gutenberg.

Finalmente, uno de los grandes libros del año, una manera perfecta de acomodarse frente al mar y disfrutar de un ron o un vaso de leche (cuando lo lean lo entenderán), que es una ágil recreación de las causas que llevaron al enfrentamiento entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez y que provocó un cisma absoluto entre los dos grandes escritores del ‘Boom’ latinoamericano. Europa, España, Latinoamérica, novelas y novelistas, representantes y queridas, alcohol y discotecas, disciplina y amores de telenovela, todo marcado por el afilado colmillo de Bayly, que entrega una obra de consumo inmediato, nutritiva y pasional, como el verano.