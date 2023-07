Una trama desangelada

Berta Singerman actuó en España en 1990 con 92 años. Haro Tecglen escribió que su actuación fue el vestigio de un estilo, de una manera de comprensión del poema en el que suenan trémolos y vibratos, pero la lección fue su condición de intérprete. Esa es la clave a la hora de llevar un poema al formato teatral: Crear un personaje vocal para interpretarlo. Cuestión de gustos es la utilización de una técnica naturalista o poner más énfasis en la fonética, el ritmo o el gesto.

‘Vuelve Berta Singerman’ *

Compañía: El Silbo Vulnerado. Guion y puesta en escena: Luis Felipe Alegre. Intérpretes: Carina Resnisky, Luis Felipe Alegre, Manuel Gálvez 9 de julio de 2023. Teatro de la Estación.

El Silbo Vulnerado anuncia en el programa de mano su intención de mostrar «el mundo de los intérpretes». Dos recitadores con métodos diferentes pero con el reto común de encontrar la perfección: Berta Singerman especialmente preocupada por la geometría estética de los versos y su representación, frente a la austeridad gestual de César Navarro más interesado por encontrar la voz de cada poeta. Sin embargo toda la peripecia naufraga por una ausencia general de teatralidad.

El desarrollo de la dramaturgia crea dos espacios. Por uno transcurre la vida, la conversación profesional y un tipo escribiendo a máquina que no entendí cuál era su valor narrativo. Sobre una silla o una alfombra roja se genera el terreno de la poesía. La dinámica y las energías entre ambos universos es anodina porque no existe una frontera emocional para saltar de lo mundano a lo poético y así, todo se reduce a unos personajes muy endebles que deambulan, teclean, beben agua o se sientan sin que se aprecie algún tipo de criterio dramático. Con esta trama tan desangelada es muy difícil que las declamaciones de los actores, más allá de la buena calidad técnica de las mismas, alcancen la idea lanzada por la filósofa Anna Pagés «La voz no es solo algo que escuchamos, es una vivencia del lenguaje. Un lenguaje que se incorpora al cuerpo»