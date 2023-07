‘Una vida no tan simple’: Estados de ánimo

Un interesante, concienzudo y bien documentado retrato de los estados de ánimo del ser humano, en general, y al mismo tiempo, un retrato también de nosotros mismos cuando nos enfrentamos a una etapa de nuestra existencia dominada por la crisis, entendida ésta como la distancia que separa lo que fuimos, lo que quisimos ser y lo que somos. Así definiría yo ‘Una vida no tan simple’, último trabajo como director y guionista de Félix Viscarret, cineasta autor de títulos tan diversos como ‘Bajo las estrellas’, ‘Vientos de La Habana’ o ‘No mires a los ojos’, que compone con su último filme el mejor de toda su carrera. Para mi, no hay duda de que Viscarret ha hecho de ‘Una vida no tan simple’ su película más importante.

'una vida no tan simple' *** Director y guionista: Félix Viscarret. Fotografía: Óscar Durán. Intérpretes: Miki Esparbé, Álex García, Ana Polvorosa, Olaya Caldera. España. 2023. 107 minutos.

En un cine español que, salvo excepciones, no ha dado muchas alegrías últimamente, se agradece una obra como ésta, basada en sensaciones, estados anímicos, sentimientos y problemas cotidianos, como los que tiene cualquiera. El protagonista es joven, está bien preparado, está casado y es padre de familia. En principio, todo en orden. La cuestión es que está en ese punto en el que nada parece funcionar en su vida. ¿Es él, son los demás, es la dedicación a los hijos, son las relaciones de pareja, son los fracasos profesionales…?

Félix Viscarret dirige con mucho acierto un estupendo guión propio y se hace rodear de un equipo de actores que funcionan a la perfección, solos y en conjunto. Todos ellos se meten en sus personajes con fuerza, dándoles la credibilidad necesaria y logrando que el espectador los vea como los seres humanos que son, con sus problemas, sus debilidades y sus malos ratos. También los buenos. No necesitan ni ellos ni el director forzar ningún tipo de situación, tan solo ser naturales, para conseguir que, al verlos en la pantalla, los sintamos tan cerca y tan reales. Buena, muy interesante y un ejemplo de cine inteligente, vivo y que habla de nosotros mismos.