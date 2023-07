Manuel Micheto: “Calatayud es muy fotogénica y tiene una gran calidad de vida”

“Calatayud, como todas las ciudades medianas de Aragón, socialmente tiene el don de la inmediatez. Puedes quedar con un amigo a hacer fotografías y a los cinco minutos estar metido ya en faena. Necesitas ir a la biblioteca y en cinco minutos estás allí. Ventajas de este tipo de urbes. Además, tiene la facultad de que nos conocemos prácticamente todos. Culturalmente es una ciudad en constante movimiento, dentro de lo que los presupuestos económicos nos dejan”, dice Manuel Micheto, médico, fotógrafo, apasionado al ciclismo y un constante agente cultural de la capital bilbilitana.

La semana pasada era elegido académico numerario por Calatayud de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, que preside Domingo J. Buesa Conde. Micheto amplía su meditación sobre su localidad: “Aun así, en Calatayud hemos aprendido a hacer malabares con el dinero y tener actos culturales de peso: exposiciones, conferencias, presentaciones literarias, teatro, manifestaciones folclóricas, conciertos… No solo el ayuntamiento aporta actos culturales, sino que hay multitud de asociaciones que ayudan a llevar a buen puerto todas estas manifestaciones. No hay que olvidar a la UNED o al Centro de Estudios Bilbilitanos, ya que sus programaciones culturales redundan en beneficio de la ciudad”, agrega con su particular entusiasmo y visión positiva de la existencia. Manuel Micheto, profundamente curioso, reemplaza en la Academia de San Luis a uno de sus grandes amigos: el escritor y fotógrafo y cronista de la ciudad José Verón Gormaz (Calatayud, 1945-2021).

Acaba de ser elegido académico por Calatayud… ¿Qué supone eso para usted?

Es un gran honor. Pertenecer a la Academia a la que el mismísimo Francisco de Goya perteneció me da la dimensión real de la importancia de pertenecer a esta Real Institución. Y si, además, perteneces como representante de Calatayud el honor es doble.

¿Cuál es el retrato que puede hacer de su antecesor, José Verón Gormaz?

De mi querido amigo Pepe hago un retrato de un hermano mayor. Él me enseñó a bucear en el intrincado mundo de la cultura y, ahora, ocupar el asiento que él ocupó en la Academia lo considero una herencia y un regalo de José Verón hacia mi persona.

Falleció hace dos años, en 2021, y quizá sea el instante de hacer balance. ¿Qué significó para Calatayud y qué significó Calatayud para él?

José Verón fue un digno representante de Calatayud dentro de Aragón y, si me apura, dentro del panorama literario y cultural nacional. Fue premio de las Cortes de Aragón, Premio de las Letras Aragonesas, Hijo Predilecto de la ciudad y Cronista Oficial. La aportación de Verón a la ciudad de Calatayud es inmensa, como poeta (solía escribir en los cafés), como fotógrafo, como promotor cultural y como embajador de mil proyectos. Y aún se sigue recordando la figura de Pepe en muchos aspectos de la vida social y cultural bilbilitana. Calatayud le quiso como persona, como hombre de cultura y sigue recordándolo, como decía antes, como alguien indispensable en la vida de nuestra ciudad.

Retrato del poeta, narrador, fotógrafo y asiduo colaborador de HERALDO. Manuel Micheto.

Decir Calatayud es decir Marcial. ¿Está viva su huella?

Un personaje tan interesante como Marco Valerio Marcial siempre está presente en la vida cultural de la ciudad. Hace pocos años y precisamente organizado por José Verón y patrocinado por la UNED, se llevó a cabo un simposio de dos días sobre este prestigioso bilbilitano tan interesante. Sin ir más lejos el recién creado Club de lectura de la Uned lleva el nombre de este insigne poeta bimilenario. Y, no nos olvidemos, de no muy lejos de aquí, como todo el mundo sabe, es Baltasar Gracián, un escritor universal que interesa mucho en el mundo e inspiró a filósofos europeos muy importantes.

Decir Calatayud es decir mudéjar. ¿Cómo se acerca un humanista cómo usted al patrimonio bilbilitano?

El patrimonio inmueble bilbilitano ha llegado a pasar muchos peligros. Ahí tenemos la Colegiata de Santa María que estuvo cerrada durante más de doce años y hoy felizmente restaurada y reabierta al público tras su importante restauración. Tenemos afortunadamente mucho patrimonio en Calatayud por eso es una labor dura y costosa el poderlo mantener. Yo aprecio y admiro enormemente nuestros edificios mudéjares porque es un arte medieval muy singular y escaso a nivel internacional, es más, el recordado Agustín Sanmiguel Mateo (fue presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos), fiel defensor del mudéjar de Calatayud y comarca, me contagió su admiración por este arte constructivo. Por ello, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Helsinki, declaró el 14 de diciembre de 2001 Patrimonio de la Humanidad al Arte Mudéjar Aragonés, incluido, por supuesto, el de Calatayud y su comarca.

¿Qué responsabilidad se otorga Manuel Micheto a sí mismo o asume con ese nombramiento?

Lo primero: ser responsable con los dictados de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis en lo que a preservación del patrimonio y las Artes se refiere. Estar siempre a disposición de los miembros de la Academia en cuanto a proyectos culturales aragoneses y bilbilitanos. Y que mi paso por ésta no sea algo intrascendente o baladí.

"Me gusta como se dice aquí 'bajar a Zaragoza' e impregnarme de su diversidad cultural. Y tiene razón que he estrechado lazos con amigos y escritores que antes no podía disfrutar de ellos todo lo que yo quisiera"

Nunca se estuvo quieto Manuel Micheto. En Calatayud era normal verlo con los fotógrafos -José Verón, Jesús Macipe, Carlos Moncín, otra gran figura que además fue jefe de fotografía de HERALDO- con artistas como el grabador Mariano Rubio, y el pintor y humorista gráfico Alberto Calvo Supermaño, y con los distintos responsables de la sala de exposiciones de la UNED -la malograda María Jesús Buil, el escultor Arturo Gómez, el pintor Eduardo Lozano, que la lleva ahora-, con las gentes tan laboriosas del Ayuntamiento de Calatayud como la concejala Ana Lagunas, Julio Fuentes y Julia Olivas, el músico Juan Verón, Aurora Lassa, viuda de Pepe Verón, el escritor Antonio Sánchez Portero, que investigó el mito de la Dolores, la poeta Blanca Langa, etc. Siempre ha estado por ahí, pululando, cerca también de los narradores jóvenes: Eloy Morera, Patricia de Blas, etc.

La importancia del mudéjar es absoluta en Calatayud. Manuel Micheto.

Usted es médico, fotógrafo y ahora también organiza clubes de lecturas y hace reseñas literarias, incluso en este diario. ¿Has sucumbido a la tentación de escribir?

Por supuesto que he pensado en hacer algún proyecto literario, pero soy tremendamente consciente de que aún no ha llegado el momento. Pero espero que llegue. Hay que ser cauto y responsable.

En los últimos tres o cuatro años ha intensificado tu relación con Zaragoza y algunas de sus gentes. Acudes al rastro, organizas tertulias… ¿Qué ha pasado, ¿qué siente por Zaragoza?

Zaragoza es una ciudad amable y que rezuma posibilidades culturales por los cuatro costados. Me gusta como se dice aquí “bajar a Zaragoza” e impregnarme de su diversidad cultural. Y tiene razón que he estrechado lazos con amigos y escritores que antes no podía disfrutar de ellos todo lo que yo quisiera. Mi nueva situación de prejubilado hace tres años (ahora ya jubilado) me ha permitido esas nuevas oportunidades para vivir un poco más la Zaragoza cultural y amical. En el rastro cargo pilas ya no solo buscando el ‘chollo’ literario sino disfrutar de la compañía de José Luis Melero, Luis Rabanaque, grandes bibliófilos y coleccionistas, y otros amigos. Tan importante es buscar como hablar y pasar un rato agradable con mis amigos zaragozanos de los que siempre aprendo algo nuevo.

"Ahí están el Monasterio de Piedra y Armantes, tan retratados y famosos. Me gusta últimamente andar por el río Mesa y el Piedra, con sus cascadas naturales y sus cañones. Disfrutar de sus paisajes exuberantes y de sus pueblecitos: Calmarza o Ibdes, por ejemplo"

En fotografía se habla de una escuela de Calatayud. ¿Existe, qué tendría de particular? ¿Quiénes la formarían?

Siempre se ha comentado que Calatayud ha sido cuna de grandes fotógrafos y no les falta razón. No sabría decir a que obedece este fenómeno tan singular, pero es verdad. Tanto es así que me costaría mucho nombrar a todos los actuales por ser muy numerosos. Ahora está vigente la Agrupación Fotográfica Bilbilitana ‘José Verón’ con bastantes socios. Lo que sí tengo claro es que el tronco madre de todos los fotógrafos bilbilitanos han sido Carlos Moncín (jefe de Fotografía de HERALDO) y José Verón Gormaz. En 1977 ya estaba haciendo proyectos con ellos. Más tarde vinieron Jesús Macipe y Ricardo Cortés. Estamos hablando de cuando se hacía fotografía analógica.

Calatayud y su comarca han sido escenarios de cine: ‘Réquiem por un campesino español’, ‘El aire de un crimen’, etc. ¿Todavía siguen siendo sus paisajes y sus pueblos un reclamo, o se ha perdido un poco?

Yo creo, sinceramente, que se ha perdido un poco. Es una cuestión que deberíamos de retomar entre todos. Promocionar nuestra zona, no solo la ciudad, como futuros platós de cine. Nuestras localidades son muy singulares, muchas de ellas con la conformación urbana y constructiva de hace dos siglos. Y paisajes soberbios y únicos no nos faltan; ahí tenemos la riqueza hidrológica del Monasterio de Piedra o los soberbios parajes de los Castillejos de Armantes, conocidos coloquialmente como el “Far West bilbilitano”.

A Manuel Micheto le encanta la naturaleza y los ríos de Calatayud y su comarca. Manuel Micheto.

¿Cuáles son los paisajes favoritos del fotógrafo que usted es? ¿Qué deberíamos ver, conocer mejor?

Toda la comarca de Calatayud es muy fotogénica; podemos encontrar paisajes y localidades de lo más insospechado en cuanto a belleza plástica. Por poner un ejemplo ahí está Moros. Al margen de los ya citados, ahí están el Monasterio de Piedra y Armantes, tan retratados y famosos. Me gusta últimamente andar por el río Mesa y el Piedra, con sus cascadas naturales y sus cañones. Disfrutar de sus paisajes exuberantes y de sus pueblecitos: Calmarza o Ibdes, por ejemplo.

¿Cuál es el secreto mejor guardado de Calatayud?

La calidad de vida, sin duda alguna. Y la elaboración de nuestros vinos, en especial nuestras garnachas; que ya se van conociendo afortunadamente a nivel nacional e internacional. Hace muy pocos días, estos caldos recibían en Nueva York, nada más y nada menos, que seis medallas de oro y seis de plata.