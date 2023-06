Realme 11 Pro: un móvil de alta costura, grandes prestaciones y a un precio justo

Cuando un fabricante quiere sacar al mercado un móvil asequible tiene muchos sitios en los que reducir calidades y dos de las principales víctimas de los recortes suelen ser el diseño y el apartado fotográfico. Realme quiere romper con esta inercia con el Realme 11 Pro y, sobre todo, con el Realme 11 Pro+, dos teléfonos con una apariencia ‘premium’ que no deja indiferente y sensores con un buen puñado de megapíxeles.

Ambos ‘smartphones’ son aparentemente idénticos. En su trasera llama la atención el elegante acabado en cuero vegano (beige o verde) ideado por Matteo Menotto, un exdiseñador de Gucci. Un ribete dorado recorre su cuerpo y un gran círculo alberga la cámara y resalta su importancia. El móvil es delgado y ligero. Cómodo en la mano. Aún mejor es su frontal. Su panel curvado y sin bordes, que recuerda a los S20 de Samsung pero sin los problemas de pulsaciones fantasma de los primeros modelos con este tipo de pantallas. La vibrante tecnología amoled, los 120 Hz de tasa de refresco y un brillo de casi 1.000 nits convierten a este panel en una delicia en cualquier circunstancia.

En su interior no encontramos el procesador más potente. Este no es un móvil para jugones. Pero eso no quiere decir que el Mediatek 7050 no tenga potencia suficiente para ofrecer un comportamiento extrafluido en todo momento y capacidad para reproducir cualquier ‘app’ o juego que haya actualmente en el mercado sin despeinarse.

En cuanto a la batería, ambos modelos tienen 5.000 Mah, un depósito que permite llegar al final de las jornadas más exigentes sin sustos e incluso alcanzar los dos días de autonomía con uso ligero.

La primera diferencia entre ambos modelos -por la que uno cuesta más de 100 euros más que el otro- llega con la capacidad de carga. El más barato de los hermanos viene con un cargador incluído en la caja de 67 W, capaz de cargar el teléfono de 0 a 100 en algo más de media hora sin problemas. El Realme 11 Pro +, por su parte, incluye un cargador de 100 W que rellena el depósito al completo en solo 26 minutos.

El modelo beige es el más bonito de los tres. Heraldo.es

Ambos dispositivos tienen un lector de huellas bajo la pantalla que funciona muy bien, wifi 6, bluetooth 5.2 y NFC para los pagos inalámbricos. Los dos comparten también carencias, como la resistencia al agua certificada, el conector de auriculares o la carga inalámbrica.

La principal diferencia entre el modelo normal y el plus, se encuentra en el apartado fotográfico. El hermano menor tiene un sensor principal de 100 Mpx que hace buenas fotos con buena luz -aunque sin un gran detalle pese a lo abultado de su número- y que sufre un poco por la noche.

El modelo negro no es de cuero pero también tiene cierta elegancia. Heraldo.es

La diferencia con la cámara de 200 Mpx del modelo plus se nota mucho, en todos los aspectos; las instantáneas, puestas una al lado de la otra, son sencillamente mejores. Lo mismo pasa con el selfi: uno de 16 y otro de 32 Mpx; la calidad es muy superior en el modelo más caro. Por último, el Pro + cuenta con un ultra gran angular de 8 Mpx del montón, del que su hermano menor carece.

El Realme 11 Pro cuesta, en oferta, 360 euros y el Pro+ 470. Si el usuario quiere buenas fotos y carga realmente rápida, debería desembolsar el extra, por lo demás, son idénticos.