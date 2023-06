Una vaquera con luz propia

En los últimos meses han recalado en Zaragoza un buen número de artistas y bandas internacionales de reconocido prestigio pero, por las razones que sean, en la mayoría de los casos la respuesta de público ha sido bastante inferior a la que debería.

El penúltimo ejemplo lo vivimos en la noche del viernes con la visita de la estadounidense Nikki Lane, una de las voces más destacadas aparecidas en los últimos años en la inagotable cantera de Nashville, la capital mundial del country.

El día anterior Nikki había abarrotado la sala valenciana Loco Club (300 espectadores), mientras que en su casi homónima Casa del Loco apenas estábamos un centenar de espectadores; algo pasa con el público zaragozano. Mas vayamos al lío: para quien no conociera a esta dama de interminables piernas, bastó verla aparecer en escena con su atuendo vaquero para saber de qué iba la cosa. Sí, su música se inscribe en lo que se conoce como country alternativo, o más en general americana, pero en su cuarto y último álbum, ‘Denim and diamonds’, producido por Josh Homme (Queens of the Stone Age), se percibe cierta orientación hacia sonidos más rockeros.

De todo un poco hubo en el concierto, con una Nikki Lane de voz seductora y notable magnetismo escénico, que en esta gira está acompañada por cuatro músicos españoles que dominan con soltura los diversos registros del country-rock, como son Germán Salto a la guitarra, Pere Mallén con guitarra y pedal steel, Jokin Salaverria (Sotomonte) al bajo y Lete (de la banda de Stanich) en la batería. A través de piezas como ‘700.000 rednecks’, ‘First high’, ‘Send the sun’, ‘Faded’, ‘Try harder’, ‘Good enough’, ‘Black widow’ o una relectura de ‘Just wanted to see you so bad’ de Lucinda Williams, una de las grandes damas del country y figura de referencia para situar a Nikki, la cantante y compositora norteamericana brilló con luz propia.