El actor aragonés Armando del Río se enzarza en una polémica con 'Sálvame'

El actor zaragozano Armando del Río, de 53 años, se está viendo envuelto en una polémica mediática con el programa 'Sálvame'. Unas declaraciones del intérprete sobre el espacio de entretenimiento y cotilleos han hecho saltar chispas.

El aragonés, que forma parte del elenco de la serie 'Mía es la venganza' (que por cierto ya ocupa la que era la primera hora de 'Sálvame'), dio unas declaraciones a la web de información televisiva El Televisero. "Si vamos a ser los que estén en el lugar de 'Sálvame', nos tendrían que dar las gracias. Hay que cambiar el chip en este país, no sé si para leer un libro o ver una serie diaria", aseveró.

Unas palabras que causaron indignación en el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez hasta su baja laboral. En su emisión de este martes las presentadoras María Patiño y Adela González se vengaron del aragonés 'entregándole' un Óscar honorífico y resaltando que no había obtenido ningún galardón en su trayectoria profesional.

María Patiño y Adela González le entregan el Óscar Honorífico. Telecinco

Además, se mostraron imágenes de su carrera con algunos de sus momentos menos felices. "Hoy le queremos dar a Armando el premio más importante de su carrera. La dirección de 'Sálvame' ha invitado a Armando del Río a recoger este premio y esto es lo que nos ha dicho”, pronunció Adela González.

Del Río, que declinó la invitación, sí contestó la llamada y mostró un tono más conciliador: "Se ha montado un chocho con todo esto que no era mi intención, ni hablar mal de 'Sálvame' ni nada. Se ha montado un poco de lío en Twitter y paso de meterme en más berenjenales. Yo no tengo que deciros en qué mejorar. Lleváis 14 años y con muy buenos datos de audiencia, y yo no me meto en eso". Cabe recordar que 'Sálvame' desaparecerá de la parrilla el próximo viernes 23 de junio.