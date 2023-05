Galo Abrain: "Vivimos en un supermercado del sexo y el atractivo es el principal valor"

Nacido en Zaragoza en 1995, Galo Abraín coqueteó con la poesía en la capital aragonesa y se bautizó como periodista en Madrid. Devoto del Nuevo Periodismo de Tom Wolfe y Hunter S. Thompson, y con cierta aura de 'enfant terrible', trabaja como 'freelance' y colabora habitualmente con medios como 'El País', 'El Confidencial' o 'The Objective'. Ahora acaba de publicar 'Morfina' (Rosamerón Editorial), un ensayo sobre su generación, a la que considera “sedada”. El libro se ha presentado ya en Huesca y Zaragoza.

¿Cómo nació 'Morfina'?A través de mi agencia me encargaron un ensayo, me senté a escribirlo y al poco tiempo me vi incapaz. Soy periodista, mis referencias existenciales tienen que ver con el Nuevo Periodismo y no sé contar cosas que no haya vivido. Así que, a partir de lo que sí me ha pasado, de experiencias que, salvo en algún pequeño detalle, son comunes a toda mi generación, me fueron saliendo ideas y el libro empezó a dibujarse en mi cabeza. Y empecé a trabajarlo.